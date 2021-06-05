Отдых с детьми за границей: какие документы будут нужны в 2021 году

Какие нужны документы для выезда ребенка за границу

По словам Григория Усатого, для выезда за границу с несовершеннолетним нужен паспорт установленного образца. При поездке только с одним родителем, нужно нотариальное заверенное согласие от другого родителя. Если второй родитель иностранец или лицо без гражданства, то такое согласие не нужно. Однако в такой ситуации должно быть подтверждение в виде записи о втором родителе в свидетельстве о рождении ребенка.

Без нотариально заверенного согласия второго родителя границу можно пересечь только для временного выезда сроком до одного месяца. Но для этого понадобится решение суда или органа опеки и попечительства. В документах должно быть указано место жительства ребенка с одним из родителей, который и собирается в поездку.

Загранпаспорта сейчас выдают всем детям, независимо от возраста. Срок действия такого паспорта составляет 4 года, после 16 лет – выдается на 10 лет. В некоторые страны можно путешествовать только при наличии ID- паспорта, который выдают в Украине с 14 лет.

С 16 лет граждане Украины имеют право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины, то есть – разрешение от второго родителя уже не понадобится.

Когда разрешение от второго родителя не нужно

Если есть решение суда или заключение органов опеки и попечительстве о месте проживания ребенка с тем родителем, который собирается в поездку.

В отношении родителя не применяются меры принудительного исполнения решения об установлении свидания с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ним.

Срок поездки не превышает один месяц

Цель поездки – лечение, обучение, участие ребенка в соревнованиях, фестивалях, выставках, олимпиадах и конкурсах, оздоровление и отдых ребенка за границей, в том числе и в составе организованной группы детей.

Информирование второго родителя, который не уклоняется и надлежащим образом исполняет родительские обязанности – отправив заказное письмо о временном выезде ребенка за пределы Украины с указанием цели, государства следования и срока пребывания.

Срок доверенности может быть разным – от одной поездки до нескольких. Ориентировочная стоимость – 500 гривен.

Кто может выехать с ребенком за границу

Дети до 16 лет могут выезжать за границу с обоими родителями, с одним из них, но при наличии письменного разрешения от второго, с доверенными лицами (в том числе бабушка и дедушка) – по доверенности от матери и отца.

Как объясняет специалист, именно отсутствие такого разрешения часто становится причиной испорченного отдыха, так как родители забывают оформить его в письменном виде.

Что говорит закон об отсутствии второго родителя или если неизвестно его местонахождение

По закону, согласие второго родителя нужно всем детям, которые не достигли 16 лет. Однако можно получить другие документы, если нет возможности составить разрешение от второго родителя.