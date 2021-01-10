Буковель в разгар локдауна: цены на курорте шокируют украинцев

Задолго запланированный январский карантин в Украине, а также тотальный локдаун в Европе на фоне распространения нового штамма коронавируса привели к массовому наплыву отдыхающих в Буковель. Заснеженные склоны называют "французскими Альпами", но не только из-за красоты. Высокий спрос на туристические услуги вызвал резкий рост цен. Так, стоимость кофе американо на горнолыжном курорте в среднем равна 100 гривнам. Во сколько обойдется отдохнуть в Буковеле в январе 2021 года – разбирался Styler.

Харьковский блогер Евгений Хаустов в историях Instagram посчитал, во сколько в среднем обходится пребывание на курорте в Буковеле в сутки. Самым дорогим днем для отдыха оказалось Рождество, когда стоимость экипировки и комплектующих, а также проживания в хостеле на одного человека обошлась в 1500 гривен. Это итог, не включая питание.

Стоимость отдыха в Буковеле на Рождество (скриншот: instagram.com/haystov)

В комментарии Styler блогер также рассказал о ценах в заведениях общественного питания.

"Гречка с мясной подливкой и салатиком + стакан компота – 250грн. Не салатиком, а наструганной капустой. То есть самый простой набор", – сетует Евгений.

Купить стаканчик американо, по его словам, можно по цене не ниже 100 гривен.

При этом большого количества снега в Буковеле нет. Снег на трассах лежит искусственный.

Горнолыжный курорт в Буковеле в январе 2021 (фото: Евгений Хаустов)

Курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово и Славское, во время усиленного карантина работать разрешили, но с определенными ограничениями. Рестораны в отелях с 8 по 24 января закрывают к посещению. Но сами отели и гостевые дома работают.

Сейчас минимальная стоимость ночи в хостеле в Буковеле стартует с 400 гривен с человека. За номер придется отдать как минимум 900 гривен. Средняя стоимость номера в сутки с 13 января обойдется от 1400 гривен. Уже за 2400 гривен можно будет переночевать, позавтракать и воспользоваться услугами спа-центра в отеле.

Скриншот цен в Буковеле за ночь

Евгений также добавил, что стоимость продуктов в магазинах в среднем в 2, местами в 3 раза выше, чем в некурортных городах.

К слову, некоторые отели в Карпатах начали запускать рекламные кампании в соцсетях, акцентируя внимание на карантине и предлагая скидки на проживание именно в этот период. Такая логика отельеров во время локдауна - вполне объяснима, говорит заместитель управляющего одной из гостиниц в Карпатах Светлана Зинченко. В отелях опасаются оттока и без того небольшого количества туристов, пытаются привлечь акциями и "горячими" предложениями.

Также сообщалось, где в Украине находятся лучшие горнолыжные курорты для катания на лыжах и сноубордах.