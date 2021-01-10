Буковель в розпал локдауну: ціни на курорті шокують українців

Задовго запланований січневий карантин в Україні, а також тотальний локдаун в Європі на тлі поширення нового штаму коронавірусу призвели до масового напливу відпочиваючих в Буковель. Засніжені схили називають "французькими Альпами", але не тільки через красу. Високий попит на туристичні послуги викликав різке зростання цін. Так, вартість кави американо на гірськолижному курорті в середньому дорівнює 100 гривням. У скільки обійдеться відпочинок у Буковелі в січні 2021 року – розбирався Styler.

Харківський блогер Євген Хаустов в історіях Instagram порахував, скільки в середньому обходиться перебування на курорті в Буковелі на добу. Найдорожчим днем для відпочинку виявилося Різдво, коли вартість обладнання та комплектуючих, а також проживання в хостелі на одну людину обійшлася в 1500 гривень. Це підсумок, не включаючи харчування.

Вартість відпочинку в Буковелі на Різдво (скріншот: instagram.com/haystov)

У коментарі Styler блогер також розповів про ціни в закладах громадського харчування.

"Гречка з м'ясною підливою і салатиком + стакан компоту – 250грн. Не салатиком, а наструганной капустою. Тобто найпростіший набір", – нарікає Євген.

Купити стаканчик американо, за його словами, можна за ціною не нижче 100 гривень.

При цьому великої кількості снігу в Буковелі немає. Сніг на трасах лежить штучний.

Гірськолижний курорт у Буковелі в січні 2021 (фото: Євген Хаустов)

Курортам, такі як Буковель, Драгобрат, Мигове та Славське, під час посиленого карантину працювати дозволили, але з певними обмеженнями. Ресторани в готелі з 8 по 24 січня закривають до відвідування. Але самі готелі та гостьові будинки працюють.

Зараз мінімальна вартість ночі в хостелі в Буковелі стартує від 400 гривень з людини. За номер доведеться віддати як мінімум 900 гривень. Середня вартість номера на добу з 13 січня обійдеться від 1400 гривень. Вже за 2400 гривень можна буде переночувати, поснідати та скористатися послугами спа-центру в готелі.

Скріншот цін в Буковелі за ніч

Євген також додав, що вартість продуктів в магазинах в середньому у 2, місцями в 3 рази вище, ніж у некурортних містах.

До речі, деякі готелі в Карпатах почали запускати рекламні кампанії в соцмережах, акцентуючи на карантині та пропонуючи знижки на проживання саме в цей період. Така логіка готельєрів під час локдауна цілком зрозуміла, каже заступник керуючого одного з готелів в Карпатах Світлана Зінченко. У готелях побоюються відтоку і без того невеликої кількості туристів, намагаються залучити акціями та "гарячими" пропозиціями.

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