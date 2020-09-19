Отдам пай под базу НАТО: уникальные военные учения восхитили украинцев (фото и видео)

В Украине начались учения "Объединенные усилия 2020" (фото: facebook.com/kpszsu)

В учениях принимает участие авиация Украины, США и Британии

В Украине стартовал первый этап учений "Совместные усилия" и прошло десантирование украинских и британских "крылатых пехотинцев" с военно-транспортных самолетов воздушных сил Украины и США под прикрытием истребителей ВСУ.

Мероприятие проходит в рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020". Об этом 19 сентября передали в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Сначала воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов "C-130 Hercules" британских ВВС, а затем на боевой курс зашли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26.

"Обучение такого формата уникальные и проводятся впервые. Их цель - практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил и наших государств-партнеров, десантного братства", - рассказали в Командовании ВС ВСУ.

Также появились яркие фото и видео учений.

В Украине начались учения "Объединенные усилия - 2020" (фото: facebook.com/kpszsu)

Видео: Британские военные осуществили десантную операцию под Николаевом

Перед этим на аэродром под Винницей прибыли военные самолеты США, причем это не единственная воздушная "трасса", где будет привлекаться авиация американских воздушных сил.

Как объяснил спикер Командования ВС Украины Юрий Игнат, отсюда будут работать подразделения Сил специальных операций как Украины, так и США.

"Будет осуществлена синхронизация действий подразделений ССО с использованием воздушного и наземного компонента американских самолетов Lockheed МС130 и конвертопланов Bell V-22 Osprey", - рассказал он.

Представитель КВС ВСУ отметил, что проведение всестороннего обучения в рамках украинского-американских учений "Rapid Trident" позволит "продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки", а также - повысить совместимость с силами и средствами НАТО.

Украинские военные показали видео с тяжелой военной авиацией США под Винницей.

Видео: Военные самолеты и конвертопланы США под Винницей прилетели на учения

Кадры быстро набрали массу просмотров и репостов, а в комментариях расхваливают подобную инициативу и начало масштабных международных военных учений в Украине.

В сети даже предлагают организовать в Виннице базу НАТО или американских военно-воздушных сил.

Молодцы!

Страшный сон Кремля: тяжелая авиация США приземлилась в Виннице

Учитывая большой интерес, прошу шире осветить это событие, провести дополнительную публикацию (+ видео) об особенностях непривычной нам авиационной техники, как происходит взаимодействие подразделений... пригласите журналистов и блогеров. Давайте вместе создавать форпост НАТО в Виннице.

Отдам пай под базу НАТО

Быть военной базе ВВС США в Виннице!

Мы отказались от ядерного оружия, чтобы к нам никто не лез. А у нас война. Нам вернули ядерное оружие в виде В52. Кто не понимает - если один такой использовать, будет Чернобыль до Урала. Правда нас не будет, Европы не будет.

Красавчики, видел наяву...

Ранее сообщалось, что американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной.

Напомним, что недавний рейд бомбардировщиков США над Украиной показали на видео, а военные рассказали об успешной цели миссии.