Отчаяние и ярость: в Киеве избили еще одного ветерана АТО после каминг-аута

В Киеве избили ветерана АТО на Донбассе Василия Давыденко вскоре публичного каминг-аута - на днях 41-летний бывший военный открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Про инцидент сообщил 30 сентября в своем Facebook экс-доброволец батальона "Донбас" Виктор Пилипенко с позывным "Француз".

К слову, с ним самим месяц назад произошла похожая ситуация - мужчину жестоко побили в центре столицы на Михайловской площади. И вот сейчас пострадал другой представитель ЛГБТ-сообщества - Давыденко.

По словам Пилипенко, после открытого признания ветерана кто-то открыл его адрес проживания.

В Киеве избили ветерана АТО Василия Давыденко после его каминг-аута (Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута", - говорится в публикации.

На Давыденко 27 сентября напали пятеро неизвестных - они поджидали мужчину около его дома.

"Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п**ар?" Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером... Василий успел сгруппироваться, это его спасло", - рассказал Пилипенко.

Виктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

Злоумышленники также били его по корпусу и порвали у Василия специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны.

Затем нападавшие просто убежали.

Пилипенко призвал всех неравнодушных помочь ветерану с поиском нового съемного жилья, так как оставаться по старому адресу ему небезопасно. Кроме того, Василий намерен сменить работу.

Василий Давыденко (Фото с Facebook-странцы ветерана)

Давыденко имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером.

"Я в отчаянии и ярости в то же время, что находятся говнюки, которые по-шакальи нападают на людей, которые достойно прошли войну, защищая их же от агрессора", - возмущается "Француз".

В сети сообщается, что так как зарплата у Василия небольшая, он вынужден был одалживать на новый пояс для хребта.

"Если кто-нибуть хочет и может его поддержать финансово - вот его номер карточки: 4441 1144 4028 6589. Цена вопроса - 700 гривен", - говорится в публикации.

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и желают Василия скорейшего выздоровления. Кроме того, звучит много возмущения из-за подобного происшествия.

Неэтично, но... я бы в ответ обнародовал бы (уже бывшее) место работы. Даже поименно перечислив таких "коллег".

Мрак;

Боже, какие сволочи. Сами наверное прятались от призыва, потому что все на что они способны, это налетать на человека кагалом. Василий, держитесь!

Средневековье...

Скрин комментариев

Напомним, что Пилипенко, который отправился на фронт на Донбассе в 2014 году и служил до 2016 года в рядах добровольческого батальона, совершил каминг-аут еще в 2018 году, а в 2019-м открыто призывал других военных нетрадиционной сексуальной ориентации присоединиться к ЛГБТ-маршу в Киеве.

Как сообщалось, ранее в сети рассказали необычную историю о том, как женщина-трансгендер снялась с учета в военкомате в связи с изменением пола.