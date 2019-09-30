Отчаяние и ярость: в Киеве избили еще одного ветерана АТО после каминг-аута

На Василия Давыденко напали впятером возле дома
В Киеве избили ветерана АТО на Донбассе Василия Давыденко вскоре публичного каминг-аута - на днях 41-летний бывший военный открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Про инцидент сообщил 30 сентября в своем Facebook экс-доброволец батальона "Донбас" Виктор Пилипенко с позывным "Француз".
К слову, с ним самим месяц назад произошла похожая ситуация - мужчину жестоко побили в центре столицы на Михайловской площади. И вот сейчас пострадал другой представитель ЛГБТ-сообщества - Давыденко.
По словам Пилипенко, после открытого признания ветерана кто-то открыл его адрес проживания.
В Киеве избили ветерана АТО Василия Давыденко после его каминг-аута (Фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)
"Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута", - говорится в публикации.
На Давыденко 27 сентября напали пятеро неизвестных - они поджидали мужчину около его дома.
"Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п**ар?" Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером... Василий успел сгруппироваться, это его спасло", - рассказал Пилипенко.
Виктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)
Злоумышленники также били его по корпусу и порвали у Василия специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны.
Затем нападавшие просто убежали.
Пилипенко призвал всех неравнодушных помочь ветерану с поиском нового съемного жилья, так как оставаться по старому адресу ему небезопасно. Кроме того, Василий намерен сменить работу.
Василий Давыденко (Фото с Facebook-странцы ветерана)
Давыденко имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером.
"Я в отчаянии и ярости в то же время, что находятся говнюки, которые по-шакальи нападают на людей, которые достойно прошли войну, защищая их же от агрессора", - возмущается "Француз".
В сети сообщается, что так как зарплата у Василия небольшая, он вынужден был одалживать на новый пояс для хребта.
"Если кто-нибуть хочет и может его поддержать финансово - вот его номер карточки: 4441 1144 4028 6589. Цена вопроса - 700 гривен", - говорится в публикации.
Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и желают Василия скорейшего выздоровления. Кроме того, звучит много возмущения из-за подобного происшествия.
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Напомним, что Пилипенко, который отправился на фронт на Донбассе в 2014 году и служил до 2016 года в рядах добровольческого батальона, совершил каминг-аут еще в 2018 году, а в 2019-м открыто призывал других военных нетрадиционной сексуальной ориентации присоединиться к ЛГБТ-маршу в Киеве.
Как сообщалось, ранее в сети рассказали необычную историю о том, как женщина-трансгендер снялась с учета в военкомате в связи с изменением пола.