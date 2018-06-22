Приглашали на контрактную службу: девушка-трансгендер рассказала, как снялась с учета в военкомате

Девушка-трансгендер снялась с учета в военкомате в связи со сменой пола

В сети рассказали необычную историю о том, как женщина-трансгендер снялась с учета в военкомата в связи со сменой пола. Об этом рассказала координатор по работе с трансгендерным сообществом Анастасия Кристель Домани на своей странице в Facebook.

Анастасия родилась мужчиной, но утверждает, что всегда чувствовала себя женщиной. Ей был официально поставлен психиатрический диагноз F 64.0 "транссексуализм", Девушка решила уладить все проблемы с военкоматом.

Фото: Анастасия Кристель Домани (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Трансгендер состояла на военном учете в Соломенском районном в город Киеве военкомате.

Фото: facebook.com/anastasiaevakristeldomani

Здесь с ней побеседовал начальник мобилизационного отдела Александр Майборода.

Анастасия подчеркнула, что все работники были предельно вежливыми и никаких проблем не возникло. Трансгендера даже пригласили на контрактную службу в ВСУ.

"А в армию не хотите по контракту? Нам нужны такие люди, вот вы где работаете? Может есть из вашей общины желающие послужить? Рекламируйте нас, контрактную армию, будете на телевидении, скажите, мол в одном из киевских военкоматов, нет, лучше в Соломенском военкомате есть такие Майборода и Демура, приглашают транс*людей в ВСУ", - цитирует военных Кристель Домани.

Скриншот поста (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Анастасию заверили в том, что если она захочет служить по контракту, с этим не возникнет проблем.

"Все сделаем, будете служить где захотите. Вот, на Берестейской (имеется в виду Киевский Городской военный комиссариат) места есть. Найдем как для женщины должность", - пообещала одна из сотрудниц военкомата.

Девушка-трансгендер рассказала также, какие документы ей пришлось принести, чтобы сняться с учета.

Скриншот поста (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот рассказ.

Скриншот комментариев (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

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