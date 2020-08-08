Отбросьте весь негатив: женский гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 августа

Гороскоп на август гласит, что последний месяц лета станет горячим не только благодаря погоде. События будут развиваться молниеносно, в воздухе будет чувствоваться напряжения, возможны серьезные конфликты и ссоры.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 10 по 16 августа. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Первая половина недели будет благоприятной для изменений, новых проектов и принятия кардинальных решений по поводу своей жизни. Возможны предложения о смене места проживания или путешествии. Конец недели будет неопределенным, возможны срывы планов, упадок сил и разочарование. Все важные дела нужно закончить к пятнице.

Женщина-Телец

В течение недели будет беспокойство о будущем, но звезды сулят и приятные новости. С четверга возможны изменения в партнерских и личных отношениях. Важно обсуждать все темы, которые беспокоят, а доверительные отношения будут важнее тайн – это поможет прийти к неожиданным выводам и построить новые планы на будущее. Нужно обязательно позаботиться о здоровье и душевном комфорте, а также восстановить гармонию.

Женщина-Близнецы

Ближайшая неделя поможет Близнецам очиститься от негатива и вирусных мыслей. Планеты будут негативно влиять на личные переживания, и чтобы не поддаваться грустным мыслям, нужно начать работу над собой. Для того чтобы наладить свою личную жизнь, придется приложить много усилий и успевать сразу в нескольких направлениях. Результаты не заставят себя ждать – откроются новые перспективы, планы начнут воплощаться, а ситуацию получиться развить по своему усмотрению.

Женщина-Рак

Середина августа станет сложной для Раков, так как у них начнется сложный период, особенно в сфере отношений с любимым мужчиной. Не стоит принимать скоропалительных решений, так как потом придется о них горько пожалеть. Чтобы отвлечься от негатива и вернуть себе гармонию, астрологи советуют встретиться с подругами, пройтись по магазинам, отправиться на культурное мероприятие. Новые возможности проявят себя к концу месяца, а до этого – нужно навести в своей жизни порядок.

Женщина-Лев

Новая неделя принесет Львам совершенно новую жизнь, с середины недели перемены просто вихрем ворвутся в размеренные дни. До среды возможно ощущение беспомощности, возможны чувства обиды или ревности. Никаких поспешных решений до четверга принимать не стоит, чтобы не наломать дров. Во второй половине недели появится уверенность и понимание ситуации, а также шансы изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Женщина-Дева

Ближайшая неделя будет завалена работой, и это даст возможность продвинуться по карьерной лестнице и улучшить свое материальное положение. Однако не стоит забывать об отдыхе и в этом стоит положиться на близких друзей и членов семьи. Также стоит уделить время домашним делам, а особенное внимание – детям. Эта неделя станет важной для того, чтобы получить определенность в каком-то важном вопросе в сфере взаимоотношений.

Женщина-Весы

Не стоит ждать передышки в ближайшую неделю, так как энергии и силы прибавятся у Весов, а также появится возможность найти свое призвание и изменить судьбу. Удачное время для того, чтобы принять верные решения, усилится энергетика и интуиция. Постарайтесь компенсировать рабочую нагрузку радостью от общения и найти время для того, чтобы провести его с близкими и любимыми.

Женщина-Скорпион

На этой неделе Скорпионам не рекомендуется рисковать. В первой половине можно ставить цели и проводить разговоры о перспективах, однако принимать окончательное решение пока не стоит. Во второй половине недели возможны обострения в отношениях с окружающими, придется договариваться. Позвольте окружающим вам помочь. Чужое мнение может стать определенным примером, который позволит решить сложную ситуацию.

Женщина-Стрелец

Середина августа принесет Стрельцам продвижение по карьерной и социальной лестницам. Не стоит в погоне за работой забывать о чисто человеческих отношениях, так как работа в команде сейчас будет иметь очень большое значение. На этой неделе возможно формирование будущего, может произойти какое-то заметное событие или внешнее существенное изменение. Близкие люди помогут укрепить это ощущение и дадут чувство уверенности в себе.

Женщина-Козерог

На этой неделе возможно существенное изменение финансового положения, в лучшую или худшую сторону. Планеты будут поддерживать, а интуиция даст почувствовать, что именно нужно сделать и какие вещи оставить в прошлом. Это могут быть старые связи, негативные мысли, старые вещи или привычки. Нужно войти в режим экономии энергии и не испытывать себя на прочность рисками.

Женщина-Водолей

Успех будет сопутствовать Водолеям, но не стоит этим злоупотреблять, особенно если придется ради этого пожертвовать интересами близких. Не стоит принимать скоропалительных решений, поддаваться искушениям и слабостям, а также идти против морали. Постарайтесь избежать неприятностей, так как это даст новые возможности в сфере достижения своих целей.

Женщина-Рыбы

Неделя будет очень эмоциональной и нужно следить, чтобы всплески не помешали стратегическому планированию и принятым решениям. Планеты не дадут достаточной энергетики, чтобы продвигать свои инициативы, во многих аспектах придется полагаться на собственные силы. Появится больше времени на личные дела, а романтическое настроение расширит круг интересов, и вызовет желание изменить свой имидж.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака звезды сулят романтические приключения во второй половине августа.