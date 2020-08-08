Відкиньте весь негатив: жіночий гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 серпня

Гороскоп на серпень свідчить, що останній місяць літа стане гарячим не лише через погоду. Події будуть розвиватися блискавично, в повітрі відчуватиметься напруга, можливі серйозні конфлікти та сварки.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 10 по 16 серпня. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Перша половина тижня буде сприятливою для змін, нових проєктів та прийняття кардинальних рішень з приводу свого життя. Можливі пропозиції про зміну місця проживання або подорожі. Кінець тижня буде невизначеним, можливі зриви планів, занепад сил і розчарування. Всі важливі справи потрібно закінчити до п'ятниці.

Жінка-Телець

Протягом тижня буде хвилювання про майбутнє, але зірки обіцяють і приємні новини. З четверга можливі зміни в партнерських і особистих відносинах. Важливо обговорювати всі теми, які турбують, а довірчі відносини будуть важливіше таємниць – це допоможе прийти до несподіваних висновків і побудувати нові плани на майбутнє. Потрібно обов'язково подбати про здоров'я і душевний комфорт, а також відновити гармонію.

Жінка-Близнюки

Найближчий тиждень допоможе Близнюкам очиститися від негативу і вірусних думок. Планети будуть негативно впливати на особисті переживання, і щоб не піддаватися сумним думкам, потрібно розпочати роботу над собою. Для того щоб налагодити своє особисте життя, доведеться докласти багато зусиль і встигати відразу у декількох напрямках. Результати не змусять себе чекати – відкриються нові перспективи, плани почнуть втілюватися, а ситуацію вийде розвинути на свій розсуд.

Жінка-Рак

Середина серпня стане складною для Раків, оскільки у них почнеться складний період, особливо у сфері відносин з коханим чоловіком. Не варто приймати поспішних рішень, бо потім доведеться про них гірко пошкодувати. Щоб відірватися від негативу і повернути собі гармонію, астрологи радять зустрітися з подругами, пройтися по магазинах, відправитися на культурний захід. Нові можливості проявлять себе до кінця місяця, а до цього – потрібно навести порядок у своєму житті.

Жінка-Лев

Новий тиждень принесе Левам абсолютно нове життя, з середини тижня зміни просто вихором увірвуться в розмірені дні. До середи можливе відчуття безпорадності, можливі почуття образи чи ревнощів. Ніяких поспішних рішень до четверга приймати не варто, щоб не наламати дров. У другій половині тижня з'явиться впевненість і розуміння ситуації, а також шанси змінити своє життя в кращу сторону.

Жінка-Діва

Найближчий тиждень буде завалений роботою, і це дасть можливість просунутися по кар'єрних сходах і поліпшити своє матеріальне становище. Однак не варто забувати про відпочинок і в цьому варто покластися на близьких друзів і членів сім'ї. Також варто приділити час домашнім справам, а особливу увагу – дітям. Цей тиждень стане важливим для того, щоб отримати визначеність у якомусь важливому питанні у сфері взаємовідносин.

Жінка-Терези

Не варто чекати перепочинку в найближчий тиждень, через те, що енергії та сили додадуться у Терезів, а також з'явиться можливість знайти своє покликання і змінити долю. Вдалий час для того, щоб прийняти правильні рішення, посилиться енергетика та інтуїція. Постарайтеся компенсувати робоче навантаження радістю від спілкування і знайти час для того, щоб провести його з близькими та коханими.

Жінка-Скорпіон

На цьому тижні Скорпіонам не рекомендується ризикувати. У першій половині можна ставити цілі та проводити розмови про перспективи, однак приймати остаточне рішення поки не варто. У другій половині тижня можливі загострення у відносинах з оточенням, доведеться домовлятися. Дозвольте вам допомогти оточенню. Чужа думка може стати певним прикладом, який дозволить вирішити складну ситуацію.

Жінка-Стрілець

Середина серпня принесе Стрільцям просування по кар'єрних і соціальній драбинах. Не варто в гонитві за роботою забувати про суто людські стосунки, оскільки робота в команді зараз буде мати дуже велике значення. На цьому тижні можливе формування майбутнього, може статися якась помітна подія або зовнішня суттєва зміна. Близькі люди допоможуть зміцнити це відчуття і дадуть відчуття впевненості в собі.

Жінка-Козоріг

На цьому тижні можлива істотна зміна фінансового становища, в кращу або гіршу сторону. Планети будуть підтримувати, а інтуїція дасть відчути, що саме потрібно зробити і які речі залишити в минулому. Це можуть бути старі зв'язки, негативні думки, старі речі або звички. Треба ввійти в режим економії енергії та не випробовувати себе на міцність ризиками.

Жінка-Водолій

Успіх супроводжуватиме Водоліїв, але не варто цим зловживати, особливо якщо доведеться заради цього пожертвувати інтересами близьких. Не варто приймати поспішних рішень, піддаватися спокусам і слабкостям, а також йти проти моралі. Постарайтеся уникнути неприємностей, через те, що це дасть нові можливості у сфері досягнення своїх цілей.

Жінка-Риби

Тиждень дуже емоційний і потрібно стежити, щоб сплески не завадили стратегічному плануванню і прийнятим рішенням. Планети не дадуть достатньої енергетики, щоб просувати свої ініціативи, в багатьох аспектах доведеться покладатися на власні сили. З'явиться більше часу на особисті справи, а романтичний настрій розширить коло інтересів, і викличе бажання змінити свій імідж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку зірки обіцяють романтичні пригоди у другій половині серпня.