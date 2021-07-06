Отбросило на асфальт: в Тернополе девочку ударил током автомат с игрушками

Так, происшествие произошло 5 июля, на улице Русской. Прохожие, ставшие очевидцами инцидента, вызвали к ребенку медиков.

По его словам директора, бригада скорой выехала в 18:39. Там медики оказали помощь маленькой пациентке.

Как стало известно, на остановке девочка подошла к автомату с игрушками и дотронулась до него рукой. Ребенка внезапно ударило электрическим током и отбросило на асфальт.

Вероятно, автомат с игрушками, с выбитым стеклом, был неисправным. Сейчас соответствующие службы забрали его на экспертизу.

Девочка вследствие поражения электротоком получила термический ожог правой ладони. После оказанной медицинской помощи ребенка госпитализировали в областную больницу.

Кроме того, сотрудники полиции установили владельца "кран-машины", устройство изъяли и направили на экспертизу.

Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.