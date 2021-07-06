Відкинуло на асфальт: у Тернополі дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками

У місті Тернополі 8-річну дівчинку вдарив електричним струмом автомат з іграшками. Від удару дівчинку відкинуло на асфальт.
Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільської області Михайло Джус.
Так, подія сталася 5 липня, на вулиці Руській. Перехожі, які стали очевидцями інциденту, викликали до дитини медиків.
За його словами директора, бригада швидкої виїхала о 18:39. Там медики надали допомогу маленькій пацієнтці.
Як стало відомо, на зупинці дівчинка підійшла до автомата з іграшками та доторкнулася до нього рукою. Дитину раптово вдарило електричним струмом та відкинуло на асфальт.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові від удару струмом біля батута загинула дівчина.
Також в Дарницькому районі Києва від удару струмом загинув будівельник після того, як стріла крана зачепилася за високовольтні дроти.