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Відкинуло на асфальт: у Тернополі дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками

Автор: Тетяна Самарук

У місті Тернополі 8-річну дівчинку вдарив електричним струмом автомат з іграшками. Від удару дівчинку відкинуло на асфальт.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільської області Михайло Джус.

Так, подія сталася 5 липня, на вулиці Руській. Перехожі, які стали очевидцями інциденту, викликали до дитини медиків.

За його словами директора, бригада швидкої виїхала о 18:39. Там медики надали допомогу маленькій пацієнтці.

Як стало відомо, на зупинці дівчинка підійшла до автомата з іграшками та доторкнулася до нього рукою. Дитину раптово вдарило електричним струмом та відкинуло на асфальт.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові від удару струмом біля батута загинула дівчина.

Також в Дарницькому районі Києва від удару струмом загинув будівельник після того, як стріла крана зачепилася за високовольтні дроти.

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