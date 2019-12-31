Освобожденные экс-беркутовцы засветились на росТВ: мы не виноваты

Экс-беркутовцы Павел Аброськин и Сергей Зинченко после обмена пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" 29 декабря появились на росТВ. Украина выдала пятерых экс-"беркутовцев", фигурантов дела по расстрелам на Майдане во время Революции Достоинства. Двое из них уже успели засветиться пропагандистком канале Кремля и заявить о своей невиновности.

Зинченко и Аброськина привезли в Донецк, где они на камеры журналистов росТВ рассказали о своей невиновности и о том, как Украина "фабриковала" против них дела. Беркутовцев показали в новостной программе пропагандистов "Россия 24".

Аброськин заявил, что сотрудники тогда еще милиции во время Революции Достоинства огнестрельное оружие не применяли, только то, что положено "регламентом о милиции" и разрешено.

"Они (майдановцы - Ред.) жгли нас, стреляли из пневматического оружия, стреляли из "Флоберта", - заявил бывший силовик.

Также на росТВ подали, как "сенсацию", рассказ силовиков о том, "как было все на самом деле".

Экс-беркутовцы Сергей Зинченко и Павел Аброськин (скрин: росТВ)

"Сам расстрел начался с 5.00 утра. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка, и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко", - рассказал Зинченко.

При этом, по словам экс-силовиков, майдановцы начали стрелять по правоохранителям со стороны Киевской филармонии.

Кроме того, экс-"беркутовцы" заявили, что следствие провели быстро, а эксперты позже начали "подгонять все, что им надо, под сторону обвинения". Они заявляют, что продолжат участвовать в следствии, чтобы "обелить" свои имена, а "доказательств их невиновности собрано немало".