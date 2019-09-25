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У освобожденного пленника Кремля нашли агрессивный рак: все детали и видео

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 13:37
У освобожденного пленника Кремля нашли агрессивный рак: все детали и видео
У освобожденного из плена моряка Дениса Гриценко обнаружили рак (коллаж: РБК-Украина)

На помощь освобожденному моряку прилетели израильские медики

У освобожденного из плена моряка Дениса Гриценко, командира катера "Бердянск", который провел почти десять месяцев в тюрьмах РФ, украинские врачи нашли онкологию.

Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, однако рак агрессивный. На помощь украинским врачам пришли израильские медики. Денис остается на лечении в Феофании после операции, которую провели неделю назад. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Опухоль была выявлена на одном из внутренних органов. Этот вид онкологии очень агрессивный и быстро прогрессирует. Однако на ранней стадии он не выявляет симптомов, и его сложно увидеть на анализах.

Операция прошла успешно, медики дают хороший прогноз. Тем не менее, если бы Денис провел в плену еще хотя бы месяц, то все могло бы закончиться иначе.

Медики точно не могут сказать, когда заболел украинский моряк. Однако говорят, что подобные диагнозы часто ставят после перенесенного стресса.

После выписки из больницы Денис планирует вернуться в родную Одессу, где его ждет маленький сын Артем. Мальчик после освобождения из плена обнял папу только раз – в Борисполе, 7 сентября.

У освобожденного из плена моряка Дениса Гриценко обнаружили рак (видео: YouTube/ТСН)

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