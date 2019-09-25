ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У звільненого бранця Кремля виявили агресивний рак: всі деталі і відео

STYLERЖиття    25.09.2019 - 13:37
У звільненого бранця Кремля виявили агресивний рак: всі деталі і відео
У звільненого з полону моряка Дениса Гриценка виявили рак (колаж: РБК-Україна)

На допомогу звільненому моряку прилетіли ізраїльські медики

У звільненого з полону моряка Дениса Гриценка, командира катера "Бердянськ", який провів майже десять місяців у в’язницях РФ, українські лікарі знайшли онкологію.

Хворобу вдалося виявити на ранній стадії, однак рак агресивний. На допомогу українським лікарям прийшли ізраїльські медики. Денис залишається на лікуванні у Феофанії після операції, яку провели тиждень тому. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пухлину було виявлено на одному з внутрішніх органів. Цей вид онкології дуже агресивний і швидко прогресує. Однак на ранній стадії він не виявляє симптомів, і його складно побачити на аналізах.

Операція пройшла успішно, медики дають хороший прогноз. Тим не менш, якщо б Денис провів у полоні ще хоча б місяць, то все могло б закінчитися інакше.

Медики точно не можуть сказати, коли захворів український моряк. Однак говорять, що подібні діагнози часто ставлять після перенесеного стресу.

Після виписки з лікарні Денис планує повернутися до рідної Одеси, де на нього чекає маленький син Артем. Хлопчик після звільнення з полону обійняв тата лише раз – у Борисполі, 7 вересня.

У звільненого з полону моряка Дениса Гриценка виявили рак (відео: YouTube/ТСН)

Життя пройшло перед очима: Сущенко розповів про перебування в колонії Ситуація критична: Супрун розповіла про стан українських полонених
Новини України пленные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся