Активисты заблокировали выезд автозаков с экс-"беркутовцами" из Лукьяновского СИЗО

Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Главный выезд из СИЗО заблокирован мусорными баками

Вечером в субботу, 28 декабря, группа активистов собралась под Лукьяновским СИЗО, откуда должны вывезти троих экс-беркутовцев, которых обвиняют в убийствах на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Главный выезд из СИЗО заблокирован мусорными баками. Также активисты находятся возле остальных выездов.

«Кого везете?» — активісти блокують виїзд автозаків із Лукянівського СІЗО. Сьогодні суд може змінити запобіжний захід ексберкутівцям, яких звинувачують у вбивстві 48 людей на Інститутській у лютому 2014 pic.twitter.com/coeJglKiSq — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Активісти забарикадували виїзди з Лук‘янівського СІЗО pic.twitter.com/rojPrtsBqH — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Возле Лукьяновского СИЗО также находятся сотрудники полиции и Нацгвардии.

Спецпризначенці під Лук'яновським СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців pic.twitter.com/HyiPleyBb8 — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Напомним, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что экс-"беркутовцы" могут попасть в списки на обмен пленными. Киев и ОРДЛО уже согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен должен состояться 29 декабря.

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО.

Отметим, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.