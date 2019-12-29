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Активисты заблокировали выезд автозаков с экс-"беркутовцами" из Лукьяновского СИЗО

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 00:37
Активисты заблокировали выезд автозаков с экс-"беркутовцами" из Лукьяновского СИЗО
Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Главный выезд из СИЗО заблокирован мусорными баками

Вечером в субботу, 28 декабря, группа активистов собралась под Лукьяновским СИЗО, откуда должны вывезти троих экс-беркутовцев, которых обвиняют в убийствах на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Главный выезд из СИЗО заблокирован мусорными баками. Также активисты находятся возле остальных выездов.

Возле Лукьяновского СИЗО также находятся сотрудники полиции и Нацгвардии.

Напомним, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что экс-"беркутовцы" могут попасть в списки на обмен пленными. Киев и ОРДЛО уже согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен должен состояться 29 декабря.

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО.

Отметим, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

Суд отпустил экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской Суд по делу "беркутовцев" отказал в отводе новой группы прокуроров
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