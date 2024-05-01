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Освітив небо ніби вдень. Над Україною побачили падаючий метеор (відео)

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В ніч на 1 травня в небі над Україною зафіксували несподівані спалахи. Під час нічного спостереження над Харківщиною та декількома іншими областями спостерігався інтенсивний блакитний блиск, ймовірно, пов'язаний із кометою чи метеоритом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Що відомо про спалахи в небі

Зазначається, що спалах був без вибуху. Його бачили мешканці Київщини, Харківщини,  Сумщини, Полтавщини та Запоріжжя. На відео можна помітити, як космічне тіло швидко пролетіло на небосхилі, залишаючи за собою яскраво блакитний хвіст.

Дивіться на відео, як зафіксований спалах у небі.

"На пару секунд ніч стала днем", - пишуть під відео.

Що відомо про явище

Аналогічне явище було зафіксоване 19 квітня 2023 року. Тоді на території Київщини зійшов на землю болід (метеор).

Космічне тіло увійшло в атмосферу над Великою Димеркою та розірвалося на висоті приблизно 38 кілометрів, коли проходило над північно-західними околицями Фастова, зазначили фахівці Міжнародної метеорної організації.

 

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