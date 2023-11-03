Освіта для "ухилянтів". Як університети заробляють на загальній мобілізації

Скільки "дорослих студентів" з'явилося

Традиційно вік студентів на першому курсі варіюється в межах 17-18 років. Так, у 2020 році вступників саме до 20 років було майже 60 000. У 2023 році їх також чимало - понад 50 000 осіб.

Проте конкуренцію за чисельністю їм складає старша категорія. У 2023 році студентів віком від 20 років стало значно більше:

20-29 років - 76 040 осіб

30-39 - 43 722 особи

40+ - 20 728 осіб

Варто зазначити, що в попередні роки ці показники були значно мізернішими, особливо для 30 та 40-річних: у 2021 році кількість студентів такого віку становила 2 186 та 884 відповідно.

Вікова статистика вступників у 2023 році (інфографіка: ngl.media)

Зауважимо, що зростання охочих здобувати вищу освіту відбулося й на фоні зростання цін за платне навчання. Однак умови вступу все одно залишалися спрощеними. Як пишуть журналісти, на деякі спеціальності достатньо було співбесіди чи мотиваційного листа.

Для ВНЗ така математика є вигідною. Розслідувачі порахували, що цього року українські університети отримали понад 2,6 мільярда гривень лише від чоловіків не "студентського віку".

Обмежень на вступ "контрактників" немає

Університети досить вільно збільшують кількість місць для студентів за платною формою навчання. Хоча деякі обмеження все ж залишаються.

В яких регіонах найбільше студентів не "студентського віку" (інфографіка: ngl.media)

Для ВНЗ існує квота на кількість студентів "контрактників" - 20% від загальної кількості вступників. Ця норма була сформована МОН ще у 2006-2008 роках. Тому навіть 15 років потому різке зростання контрактників сьогодні вписується в нормативи.

Чи працює над цим уряд

На сайті Верховної Ради зареєстровано чотири законопроєкти стосовно боротьби з проблемою, яка виникла. Проте всі вони є дещо дискримінаційними по віку, адже банально обмежують право людини здобувати вищу освіту в дорослому віці.

Порівняння вступників за статтю на бакалавра та магістра (інфографіка: ngl.media)

Інший варіант - обмеження права на здобуття другої освіти того ж чи нижчого рівня. Існує навіть пропозиція надати студенту-"контрактнику" можливість навчатися безкоштовно за умови, що він добровільно погодиться на мобілізацію.

Враховуючи статистику та всі пропозиції політиків, МОН ще не розпочало роботу над розв'язанням проблеми платної освіти у ВНЗ.