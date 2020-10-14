Осваивать Луну человечество будет без России: подписан исторический документ

Договор о международном сотрудничестве в деле освоения Луны и отправке на спутник Земли космонавтов было подписано сегодня между 8 государствами.
Соглашение Artemis устанавливает практический набор принципов, которыми будет руководствоваться сотрудничество в области исследования космоса между странами-партнерами по исследованию Луны в 21 веке. Об этом 14 октября передали на сайте NASA.
По словам администратора агентства Джима Бриденстайна, сегодняшним подписанием устанавливаются "жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества".
Отмечается, что это Соглашение укрепляет и реализует Договор еще от 1967 года (подписанное между США, Великобританией и СССР) о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, также известный как Договор по космосу.
Сейчас в число стран-участниц масштабного проекта американского космического агентства NASA Россию не включили.
В список стран, участвующих в данном лунной проекте, вошли: США, Япония, Великобритания, Канада, Италия, Австралия, Люксембург и Объединенные Арабские Эмираты.
Программу Artemis возглавляет NASA.
Запланирована отправка на поверхность Луны сначала женщины-космонавта, а затем мужчины в 2024 году. Отмечается, что международное партнерство будет играть ключевую роль в достижении "устойчивого и надежного присутствия на Луне в конце этого десятилетия при подготовке к проведению исторической человеческой миссии на Марс".
"По сути, Соглашение Artemis поможет избежать конфликтов в космосе и на Земле, укрепляя взаимопонимание и уменьшая неправильное восприятие. Прозрачность, публичная регистрация, операции по разрешению конфликтов - вот принципы, которые сохранят мир", - заявил исполняющий обязанности помощника администратора NASA по международным и межведомственным отношениям Майк Голд.
В NASA также рассказали, что в предстоящие месяцы и годы к Соглашению Artemis присоединятся и другие страны.
Ранее мы писали о том, что на орбите Земли нашли неизвестный объект, который может иметь искусственное происхождение.
Напомним, что недавно NASA отправила на МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине.