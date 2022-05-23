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Гострий гепатит невідомого походження у дітей: що потрібно знати батькам

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Понеділок 23 травня 2022 22:02
Гострий гепатит невідомого походження у дітей: що потрібно знати батькам Фото: Названі симптоми гепатиту невідомого походження (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Гострий гепатит невідомого походження поширюється в країнах Європи. Причини виникнення цього гепатиту до кінця не вивчені й лікарі поки не можуть визначити, що стає причиною цього захворювання.

Що відомо про гострий гепатит у дітей, які у нього симптоми та що потрібно робити батькам, розповіли в МОЗ.

За даними ВООЗ, на 17 травня у світі було зафіксовано 552 випадки гострого гепатиту невідомого походження. І число цих випадків має тенденцію до зростання.

Проблема цього захворювання в тому, що причини його виникнення все ще не вивчені до кінця.

Відомо тільки те, що міжнародні поїздки або зв'язок з громадянами інших країн не були позначені як фактори, які можуть вплинути на розвиток захворювання.

Також відомо, що віруси гепатиту A, B, C, E і D - не пов'язані з виникненням гепатиту невідомого походження.

Що ж робити батькам?

Медики рекомендують не панікувати, через те, що всі види гепатиту піддаються лікуванню. А при появі симптомів ураження печінки, потрібно максимально швидко звернутися до медиків, пройти обстеження і лікування.

Які симптоми такого гепатиту у дітей

  • Сеча стала темною
  • Кал придбав світлий відтінок
  • Свербіж шкіри
  • З'явилася жовтяниця
  • Болить живіт
  • Дитина втомлена
  • Дитина втратила апетит
  • У дитини піднялася температура

Гострий гепатит невідомого походження у дітей: що потрібно знати батькам

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