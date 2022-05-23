Гострий гепатит невідомого походження у дітей: що потрібно знати батькам
Гострий гепатит невідомого походження поширюється в країнах Європи. Причини виникнення цього гепатиту до кінця не вивчені й лікарі поки не можуть визначити, що стає причиною цього захворювання.
Що відомо про гострий гепатит у дітей, які у нього симптоми та що потрібно робити батькам, розповіли в МОЗ.
За даними ВООЗ, на 17 травня у світі було зафіксовано 552 випадки гострого гепатиту невідомого походження. І число цих випадків має тенденцію до зростання.
Проблема цього захворювання в тому, що причини його виникнення все ще не вивчені до кінця.
Відомо тільки те, що міжнародні поїздки або зв'язок з громадянами інших країн не були позначені як фактори, які можуть вплинути на розвиток захворювання.
Також відомо, що віруси гепатиту A, B, C, E і D - не пов'язані з виникненням гепатиту невідомого походження.
Що ж робити батькам?
Медики рекомендують не панікувати, через те, що всі види гепатиту піддаються лікуванню. А при появі симптомів ураження печінки, потрібно максимально швидко звернутися до медиків, пройти обстеження і лікування.
Які симптоми такого гепатиту у дітей
- Сеча стала темною
- Кал придбав світлий відтінок
- Свербіж шкіри
- З'явилася жовтяниця
- Болить живіт
- Дитина втомлена
- Дитина втратила апетит
- У дитини піднялася температура
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