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Оспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человеку

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 21:46
Оспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человеку Фото: Что известно об оспе обезьян в Европе (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мир охватила вспышка очередного редкого и опасного заболевания - оспа обезьян. Это редкая болезнь, которая вызывается вирусом оспы и чаще всего обнаруживалась у диких животных и грызунов. Сейчас зафиксированы вспышки оспы обезьян уже у людей во многих странах Европы, а также в Австралии.

Что это за заболевание, как оно передается человеку и какими симптомами проявляется, рассказали в Минздраве Украины.

Как передается оспа обезьян

Инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных

Возможным фактором инфицирования является также употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработанным.

Передача вируса может происходить от человека к человеку - в результате тесного контакта с выделениями из дыхательных путей, поврежденными участками кожи инфицированного человека или предметами, биологическими жидкостями или материалами больного человека

Самый большой риск есть у членов одной семьи, у медиков - в случае несоблюдения правил контакта с больным пациентом.

Инфицирование может произойти через плаценту.

Оспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человекуОспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человекуИнкубационный период и симптомы оспы обезьян

Период от заражения до проявления первых симптомов обычно составляет от 6 до 16 дней, но в некоторых случаях может колебаться от 5 до 21 дня.

В начале заболевания, когда вирус проникает в организм человека, наблюдается горячка, сильна головная боль, увеличение лимфатических узлов, боли в спине, мышцах и сильная слабость - эти симптомы могут продолжаться до 5 дней.

Потом начинается сыпь. В 95% она появляется на лице, потом распространяется на другие части тела. Если заражение произошло во время полового акта, то сыпь сначала появится на половых органах.

Сыпь превращается в засохшие корочки, и до полного их исчезновения может пройти не менее трех недель. У некоторых пациентов могут быть увеличены лимфоузлы в течении всей болезни.

Оспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человекуОспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человекуДиагностика оспы обезьян и лечение

Рекомендуется использовать для диагностики и подтверждения заболевания метод ПЦР. Для анализа нужны содержание или покров высыпаний.

Проверенных и безопасных методов лечения оспы обезьян пока не существует. Заболевание человека обычно протекает в более легкой форме. Больных изолируют, и они находятся под наблюдением врача. Лучшим средством против оспы является вакцинация и профилактика.

Оспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человекуПрофилактика оспы обезьян

Избегайте тесных контактов с инфицированными

Мойте руки как можно чаще - эта мера предосторожности остается главным способом профилактики и от других заболеваний.

Оспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человекуОспа обезьян: что это за болезнь, как проявляется и передается человеку

Напомним, ранее мы писали о том, насколько опасна обезьянья оспа, которая появилась в Европе.

А также рассказывали о том, что говорят эпидемиологи об оспе обезьян и вспышках заболевания у людей.

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