Острая зубная боль: пять эффективных способов помочь себе до визита к врачу

Острая зубная боль может появиться внезапно и существенно нарушить важные планы и доставить массу неудобств. Она может появиться в любое время суток и в любом, часто самом неподходящем месте и визит к врачу может оказаться недоступным.

Как быстро снять острую зубную боль в домашних условиях и при этом не навредить организму, рассказали эксперты в комментарии для Ukr.Media. Они отметили, что после всех примененных средств, поход к врачу – обязателен.

Холодный компресс

Такой компресс можно использовать для многих болезненных состояний, но для зубной боли он просто незаменим. Чистый лед эксперты прикладывать не рекомендуют, так как это приведет к переохлаждению тканей. Заверните кусочек льда в полотенце или пластиковый пакет и приложите к деснам на 10 минут, пока ткань достаточно не охладится. Отек сойдет и на некоторое время ваше состояние улучшится.

Гвоздика

В гвоздике содержится эвгенол – натуральный антисептик, который помогает снять боль. Применять просто: приложить целую гвоздику к больному зубу. Растение можно пожевать на той стороне, где есть воспаление. Также может помочь масло гвоздики, которое использовать будет удобнее. Молотую гвоздику использовать сложнее, но если нет вариантов – то и она подойдет.

Рута

Еще одно растение, которое быстро может снять боль, так как обладает природными обезболивающими способностями. Руту можно использовать в чистом виде, в чайных пакетиках и в замороженном виде. Пакетик с рутой кладем в морозилку не надолго, а потом прикладываем к больному месту. Можно несколько раз повторить, чтобы снять сильную боль, а потом – обязательно к врачу.

Тимьян

Эфирное масло обычно есть в любой аптечке и его использование может стать просто спасением. Тимьян, или как его еще называют – чабрец, обладает уникальными антисептическими свойствами. Его можно использовать в травяных сборах для чая, но самое эффективное – пожевать листики на противоположной стороне от боли, так как компоненты очень мощные и могут добавить раздражения в поврежденной области.

Солевой раствор

Отличный способ, если никаких трав и других средств под рукой не оказалось. Соль борется с вирусами и бактериями, а также снимает отек и воспаление. Нужно разбавить немного соли в стакане воды. Вода не должна быть горячей или холодной, в идеале – комнатной температуры. Этим раствором можно полоскать больной зуб, можно подержать немного во рту и повторять по мере необходимости.

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