Гострий зубний біль: п'ять ефективних способів допомогти собі до візиту до лікаря

Гострий зубний біль може з'явитися раптово і суттєво порушити важливі плани та доставити масу незручностей. Він може з'явитися в будь-який час доби й в будь-якому, часто самому невідповідному місці й візит до лікаря може виявитися недоступним.

Як швидко зняти гострий зубний біль в домашніх умовах і при цьому не нашкодити організму, розповіли експерти в коментарі для Ukr.Media. Вони відзначили, що після всіх застосованих засобів, похід до лікаря обов'язковий.

Холодний компрес

Такий компрес можна використовувати для багатьох хворобливих станів, але для зубного болю він просто незамінний. Чистий лід експерти прикладати не рекомендують, через те, що це призведе до переохолодження тканин. Загорніть шматочок льоду в рушник або пластиковий пакет і прикладіть до ясен на 10 хвилин, поки тканина не охолоне достатньо. Набряк зійде і на деякий час ваш стан покращиться.

Гвоздика

У гвоздиці міститься евгенол – натуральний антисептик, який допомагає зняти біль. Застосовувати просто: прикласти цілу гвоздику до хворого зуба. Рослину можна пожувати на тій стороні, де є запалення. Також може допомогти масло гвоздики, яке буде зручніше використовувати. Мелену гвоздику використовувати складніше, але якщо немає варіантів – то і вона підійде.

Рута

Ще одна рослина, яка швидко може зняти біль, оскільки володіє природними знеболювальними здібностями. Руту можна використовувати в чистому вигляді, в чайних пакетиках і в замороженому вигляді. Пакетик з рутою кладемо в морозилку не надовго, а потім прикладаємо до хворого місця. Можна кілька разів повторити, щоб зняти сильний біль, а потім – обов'язково до лікаря.

Чебрець

Ефірна олія зазвичай є в будь-який аптечці і її використання може стати просто порятунком. Чебрець володіє унікальними антисептичними властивостями. Його можна використовувати в трав'яних зборах для чаю, але найефективніший – пожувати листочки на протилежній стороні від болю, оскільки компоненти дуже потужні та можуть додати роздратування в пошкодженій області.

Сольовий розчин

Відмінний спосіб, якщо ніяких трав і інших засобів під рукою не виявилося. Сіль бореться з вірусами та бактеріями, а також знімає набряк і запалення. Потрібно розбавити трохи солі в склянці води. Вода не повинна бути гарячою або холодною, в ідеалі – кімнатної температури. Цим розчином можна полоскати хворий зуб, можна потримати трохи в роті та повторювати за потреби.

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