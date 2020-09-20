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Болит голова на перепады погоды: как избавиться от метеозависимости

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, как перестать испытывать метеозависимость

Метеозависимостью называют реакцию организма на резкую смену погоды, перепады атмосферного давления, природные катаклизмы. Учеными доказано, что около 75% людей время от времени испытывают признаки метеозависимости.

Так, семейный врач Светлана Слободяник говорит, что молодые люди в периоды погодных колебаний чаще жалуются на слабость, тошноту, головную боль, падение давления. А вот в пожилом возрасте давление наоборот поднимается, пишет 24 канал.

Распространенными признаками реакции на смену погоды являются:

  • гипертонический криз;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боль в суставах.

Ученые считают, что больше всего склонны к метозависимости подростки и люди в возрасте 45-50 лет.

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Как избавиться от метеозависимости

Конкретных методов лечения не существует. По словам врачей, метеозависимость мы не можем назвать болезнью, это скорее проявления здоровых людей.

Но мы можем предупредить симптомы плохого самочувствия:

  • избегайте обезвоживания;
  • не курите;
  • увлажняйте воздух;
  • уменьшите потребление соли;
  • не переутомляйтесь.

Что может усилить метеозависимость

Перестаньте постоянно мониторить прогноз погоды. Таким образом вы сами себя проецируете на невроз, что в результате может вызвать психосоматические симптомы.

Причины метеоневрозами лежат в раннем детстве, утверждает психолог Алина Хранитель. Это может произойти в двух случаях:

  • ребенок испытал негативные переживания во время конкретной погоды и поэтому погодные условия у него ассоциируются с определенными эмоциями;
  • человек от рождения зависим от солнечного света и тепла в его жизни.

Ранее мы писали, что в сентябре Землю накроет самая мощная и продолжительная магнитная буря.

Кроме того, кардиологи рассказали, как избавиться от метеозависимости.

Прогноз погоды
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