Болит голова на перепады погоды: как избавиться от метеозависимости

Врачи рассказали, как перестать испытывать метеозависимость
Метеозависимостью называют реакцию организма на резкую смену погоды, перепады атмосферного давления, природные катаклизмы. Учеными доказано, что около 75% людей время от времени испытывают признаки метеозависимости.
Так, семейный врач Светлана Слободяник говорит, что молодые люди в периоды погодных колебаний чаще жалуются на слабость, тошноту, головную боль, падение давления. А вот в пожилом возрасте давление наоборот поднимается, пишет 24 канал.
Распространенными признаками реакции на смену погоды являются:
Ученые считают, что больше всего склонны к метозависимости подростки и люди в возрасте 45-50 лет.
Конкретных методов лечения не существует. По словам врачей, метеозависимость мы не можем назвать болезнью, это скорее проявления здоровых людей.
Но мы можем предупредить симптомы плохого самочувствия:
Перестаньте постоянно мониторить прогноз погоды. Таким образом вы сами себя проецируете на невроз, что в результате может вызвать психосоматические симптомы.
Причины метеоневрозами лежат в раннем детстве, утверждает психолог Алина Хранитель. Это может произойти в двух случаях:
Ранее мы писали, что в сентябре Землю накроет самая мощная и продолжительная магнитная буря.
Кроме того, кардиологи рассказали, как избавиться от метеозависимости.