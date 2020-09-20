Болить голова на перепади погоди: як позбутися від метеозалежності

Лікарі розповіли, як перестати відчувати метеозалежність
Метеозалежністю називають реакцію організму на різку зміну погоди, перепади атмосферного тиску, природні катаклізми. Вченими доведено, що близько 75% людей час від часу відчувають ознаки метеозалежності.
Так, сімейний лікар Світлана Слободяник каже, що молоді люди в періоди погодних коливань частіше скаржаться на слабкість, нудоту, головний біль, падіння тиску. А ось в літньому віці тиск навпаки піднімається, пише 24 канал.
Поширеними ознаками реакції на зміну погоди є:
Вчені вважають, що найбільше схильні до метеозалежності підлітки та люди у віці 45-50 років.
Конкретних методів лікування не існує. За словами лікарів, метеозалежність ми не можемо назвати хворобою, це швидше прояв здорових людей.
Але ми можемо попередити симптоми поганого самопочуття:
Перестаньте постійно моніторити прогноз погоди. Таким чином ви самі себе проєктуєте на невроз, що в результаті може викликати психосоматичні симптоми.
Причини метеоневрозу лежать в ранньому дитинстві, стверджує психолог Аліна Хранітель. Це може статися у двох випадках:
Раніше ми писали, що у вересні Землю накриє найпотужніша і тривала магнітна буря.
Крім того, кардіологи розповіли, як позбутися від метеозалежності.