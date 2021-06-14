Обережно, кліщі! Як уберегтися під час відпочинку на природі

Укус кліщів небезпечний для людини й ці дрібні комахи можуть бути розносниками небезпечних захворювань. Для кліщів погода особливого значення не має - вони активні під час дощу, а також під час спеки.

Як уберегтися від укусів кліщів не тільки на перших пікніках на природі, а також під час прогулянок в парках і скверах, розповіли в матеріалі ТСН.

Сезон кліщів - з весни й до початку осені. Найактивніше час для цих комах - травень і червень. Живуть вони в сирих і вологих місцях, а також на схилах в траві та кущах. З урахуванням постійних дощів в останні тижні, сфера проживання кліщів - майже будь-який кущ або зарості трави.

Як уникнути укусів кліщів

На прогулянки потрібно одягатися відповідно - кофти, штани, шкарпетки. Одяг повинен бути світлих відтінків і щільно прилягати до тіла – це знизить ризик нападу кліщів.

На природі потрібно використовувати спеціальні засоби-репеленти, які відлякують саме кліщів. Репеленти бувають різні-аерозолі, креми або гелі. Уважно читайте інструкцію.

Якщо ваша прогулянка затягнулася або ви відпочивали весь день за містом – оглядайте себе і рідних кожні кілька годин на предмет кліщів. Особливо уважно оглядайте волосисті частини тіла.

По поверненню додому потрібно відразу переодягнутися, оглянути себе, дітей і тварин. Одяг потрібно почистити або випрати. Також варто перевірити інші речі, які були з вами на природі – кліщі можуть заповзати в сумки або складки килимків, іншого одягу.

Де кліщів можна виявити

Улюблені місця на тілі людини у кліщів – це живіт, пах, пупок, шия, складки під грудьми та колінами. Самі укуси безболісні, оскільки кліщі виділяють анестезійну рідину. Біль виникає тільки через кілька годин, а буває – і через кілька днів.

Відомі випадки, коли свербіж і припухлість в місці укусу з'являлася навіть через місяць. Зазвичай кліща помічають через кілька годин, оскільки наситившись, він збільшується в розмірах.

Якщо ви побачили кліща на одязі – негайно струшуйте. Якщо він встиг присмоктатися - його потрібно видалити якомога швидше, рану обробити антисептиком і випити препарат від алергії.

Як витягувати кліща

Бажано довірити цей процес лікаря, але на жаль, доступ до допомоги є не завжди. Можна це зробити самостійно, за допомогою пальців або пінцета. Кліща потрібно захопити ближче до хоботка і повільно витягувати, обертаючи навколо своєї осі. Місце від укусу змастити антисептиком, спиртом, йодом, зеленкою.

Якщо витягнути кліща цілком не вдалося, то залишки комахи потрібно витягти стерильною голкою. Руки після процедури потрібно ретельно вимити з милом. Кліща можна загорнути в марлю і покласти в скляний посуд з щільною кришкою – його можна віддати на дослідження бореліозу.

Кілька тижнів після укусу варто уважніше стежити за самопочуттям – якщо з'явиться температура, почервоніння на місці укус, сильний біль, слабкість – потрібно негайно звернутися до лікаря.

Які хвороби може викликати укус кліща

Кліщі є переносниками декількох захворювань. Найчастіші - хвороба Лайма і вірусний енцефаліт. Варто відзначити, що не всі комахи заразні й про зараження можуть повідомити тільки симптоми після укусу. Виявлений кліщ в перші 24 години після укусу – це ризик невеликий, а ось після 72 годин - ризик зараження дуже великий.

Хвороба Лайма

Інкубаційний період від 1 до 3 тижнів

Почервоніння в місці укусу

Головний біль

Млявість

Збільшення лімфовузлів

Ломота в тілі

Червоне кільце на тілі

При появі перших симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря й отримати відповідне лікування необхідними препаратами. Ускладнення після хвороби Лайма можуть бути дуже серйозними.

Кліщовий вірусний енцефаліт

Інкубаційний період від 2 до 30 днів

Лихоманка, головний біль

Нудота, блювота, розлад шлунково-кишкового тракту

Симптоми артриту

Проблеми з диханням

Червона шкіра на обличчі

Після потрапляння інфекції в кров наслідки можуть бути дуже небезпечними та привести до смерті.