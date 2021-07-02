Не оставляйте детей без присмотра у воды! Эти правила спасут жизнь ребенка

Чаще всего жертвами утопления становятся мальчики в возрасте от 5 до 14 лет. Также очень опасно оставаться без надлежащего присмотра (например, под присмотром старших детей или пожилых родственников) взрослыми детям до 1 года.

Самые большие риски для детей:

Отсутствие контроля со стороны взрослых

Отсутствие спасительных средств

Плавание в запрещенных местах или водоемах, которые для этого не приспособлены

Состояние алкогольного или наркотического опьянения (смертельные случат на воде составляют от 25 до 50%).

В ЦОЗ рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать несчастных случаев на воде.

1. Не оставляйте детей без присмотра взрослых возле водоемов.

2. Не позволяйте детям купаться без присмотра взрослых, которые умеют плавать и умеют оказывать первую помощь при утоплении.

3. Не позволяйте детям прыгать с лодок и плотов, купаться около шлюзов, пристаней и мостов.

4. Нельзя заплывать за границы отведенных для купания мест.

5. Очень опасно прыгать в оду, особенно в незнакомом водоеме, глубина которого неизвестна – это часто приводит к повреждению шейных позвонков.

Важно!

Начинать купание рекомендуется в солнечную погоду, без ветра, при температуре воды +17 +19 градусов, воздуха +20 +25 градусов. В воде можно находится 10-15 минут.

Ребенок, который начинает тонуть, может не издавать никаких звуков.

Для утопления достаточно и незначительной глубины.

На детей в воде лучше всего надевать спасательные жилеты.

Самое безопасное расстояние в воде для ребенка – на расстоянии вытянутой руки от взрослого.

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