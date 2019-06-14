Залишили інвалідом на все життя: у Миргороді лікарі мало не вбили породіллю

Лікарі покалічили молоду породіллю (Колаж РБК-Україна)

Молода мама втратила нирок і матку після невдалого переливання крові

Маргарита з міста Миргород Полтавської області ледь не втратила життя під час народження своїх дітей. Лікарі провели їй кесарів розтин, щоб витягти немовлят, а потім через ускладнення влили їй донорську кров, яка мало її не вбила. Прогнози на даний момент у медиків невтішні, так як у молодої жінки відмовляють нирки і її транспортували в лікарню Полтави, повідомляє ТСН.

У районній лікарні Миргорода стверджують, що зробили стандартний тест на сумісність перед переливанням і передбачити такі сумні наслідки вони не могли. Можливо їй був потрібен індивідуальний підбір крові, але спеціального обладнання для такого тесту в Миргороді немає.

"У Миргороді не можна провести ті тести, які можуть виявити рідкісні антитіла на еритроцити. Це роблять на третьому рівні – в Києві. Ви самі розумієте: ми –районна лікарня", - повідомили в Миргороді.

Маргариті влили дві дози крові, яка їй не підходить і рідні жінки обурені тим, що лікарі не перевірили після першої дози реакцію на переливання.

"Як ви за 10 хвилин здорову дитину зробили калікою?", - плаче мати Маргарити.

Вона написала офіційний запит по копії історії хвороби своєї дочки. У лікарні наполягають, що всі документи були передані в Полтаву. Але лікарі в Полтаві говорять, що медичної документації не бачили і коментувати дії медиків у Миргороді не готові. Комісії також не створили.

22-річна Маргарита змушена робити гемодіаліз (скріншот)

В обласній лікарні лікарі змушені були провести Маргариті екстрену операцію і 22-річна жінка втратила матку.

"Миргород ще мені заніс інфекційне зараження. У мене був сепсис, мені видаляли повністю матку", - розповіла постраждала Маргарита. Зараз вона змушена знаходиться на щоденному гемодіалізі, так як її життя підтримують штучні нирки, а місяць лікування не приніс результатів. У найближчому майбутньому зможе її врятувати тільки трансплантація нирок.

Про новонароджену двійню зараз дбають бабуся і дідусь, так як батько їх не підтримує. З одягом, харчуванням і памперсами Маргариті допомагають волонтери. Скільки часу молодій жінці знадобиться, щоб відновити здоров'я – ніхто спрогнозувати не може.

Маргарита зізнається, що найважче – це не перебувати поруч зі своїми дітьми.

Поліція відкрила кримінальне провадження службової недбалості працівників медичних органів. Ступінь відповідальності буде залежати від стану Маргарити, хоча медики в Полтаві вже назвали його важким.

В Миргороді породілля ледь не втратила життя через переливання крові (YouTube/ТСН)

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