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Как оставаться молодым даже в 50: полезные советы

Автор: Тетяна Самарук

Молодость человека определяется не только через возраст в паспорте, но и через состояние организма. Специалисты говорят, что можно чувствовать себя на 20 в 50 лет.

Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.

Как оставаться молодыми как можно дольше?

Как рассказали специалисты, необходимо как можно больше физической активности. Зарядите свой организм – гуляйте, бегайте, танцуйте, занимайтесь физическими упражнениями.

Если человек ведет малоподвижное состояние жизни, много сидит, то его организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Все это имеет негативные последствия для здоровья. А именно от появления избыточного веса до серьезных болезней внутренних органов. Медики советуют не пренебрегать активным образом жизни и занятием спортом.

Фото: спорт поможет сохранить молодость (pexels)

Кроме того, нужно уделить внимание сбалансированному питанию. Здоровый рацион, и "адекватные" порции пищи творят чудо с организмом. Он вас отблагодарит долголетием.

Чтобы поддерживать энергетический баланс и не набрать лишний вес, придерживайтесь таких рекомендаций:

  • Потребляйте преимущественно натуральные растительные продукты, богатые на пищевые волокна, которые содержат значительно меньшее количество калорий (1,5 ккал – 2,5 ккал/г) по сравнению с обработанными.
  • Выбирайте продукты с низким содержанием сахара, жира и в соответствии с незначительной энергетической плотностью.
  • Потребляйте напитки, которые не содержат калорий. Ограничьте употребление соков менее 200 мл в день.
  • Регулярно (по крайней мере раз в неделю) взвешивайте и контролируйте свой вес.
  • Ежедневно занимайтесь физическими упражнениями, по меньшей мере 30 минут.

Фото: как сохранить молодость дольше (pexels)

Также необходимо не забывали о полноценный сон проблемы со сном могут привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессиям.

Если вы будете спать меньше 7 часов в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:

  • диабета;
  • сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;
  • увеличение веса и ожирение;
  • нарушение иммунной системы;
  • ухудшение психического здоровья, депрессии.

Фото: полноценный сон поможет сохранить молодость (pexels)

В Минздраве добавляют, что недостаточное количество сна может повлиять на вашу способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.

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