Как оставаться молодым даже в 50: полезные советы

Молодость человека определяется не только через возраст в паспорте, но и через состояние организма. Специалисты говорят, что можно чувствовать себя на 20 в 50 лет.
Об этом пишет Министерство здравоохранения Украины.
Как рассказали специалисты, необходимо как можно больше физической активности. Зарядите свой организм – гуляйте, бегайте, танцуйте, занимайтесь физическими упражнениями.
Если человек ведет малоподвижное состояние жизни, много сидит, то его организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Все это имеет негативные последствия для здоровья. А именно от появления избыточного веса до серьезных болезней внутренних органов. Медики советуют не пренебрегать активным образом жизни и занятием спортом.
Кроме того, нужно уделить внимание сбалансированному питанию. Здоровый рацион, и "адекватные" порции пищи творят чудо с организмом. Он вас отблагодарит долголетием.
Чтобы поддерживать энергетический баланс и не набрать лишний вес, придерживайтесь таких рекомендаций:
Также необходимо не забывали о полноценный сон проблемы со сном могут привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессиям.
Если вы будете спать меньше 7 часов в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:
В Минздраве добавляют, что недостаточное количество сна может повлиять на вашу способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.
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