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Остапчук заявил в полицию на бывшую жену из-за детей: "буду обращаться в суд"

Автор: Роман Мирончук

Владимир Остапчук продолжает "воевать" со своей бывшей женой Еленой Войченко из-за детей. Известный украинский телеведущий жалуется, что у них равные права на воспитание двоих общих детей, но экс-жена не позволяет ему видеться с ними. Он уже не раз вызывал полицию и теперь намерен подавать в суд.

Об этом Остапчук сообщил в Instagram-stories.

Он также опубликовал фото, на котором видна машина правоохранителей и заявление в полицию.

Скриншот с Instagram

"Елена Войченко систематически нарушает график свиданий с детьми. Мне надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права", - написал шуомен.

Отметим, Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. Пара еще начала встречаться во время учебы в университете. У них есть дочь Эмилия и сын Эван.

По словам ведущего, они расстались из-за многочисленных семейных ссор. Елена же говорила, что всему виной измены мужа. В 2020 году Остапчук познакомился с юристом Кристиной Горняк. Позже он ей сделал предложение и через несколько месяцев они поженились.

Раньше пара жила в большой квартире, но вскоре решили снимать апартаменты поменьше, ведь они думали, что дети телеведущего будут часто гостить у них, но этого не случилось.

Напомним, Владимир Остапчук с новой женой отдохнули в Черногории. Пара показала яркие фото с отдыха.

Мы также писали о том, что жена Остапчука пояснила, почему не поехала на похороны его близкого человека.

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шоубизВладимир Остапчук