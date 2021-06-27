Остапчук заявил в полицию на бывшую жену из-за детей: "буду обращаться в суд"

Он также опубликовал фото, на котором видна машина правоохранителей и заявление в полицию.

Скриншот с Instagram

"Елена Войченко систематически нарушает график свиданий с детьми. Мне надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права", - написал шуомен.

Отметим, Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. Пара еще начала встречаться во время учебы в университете. У них есть дочь Эмилия и сын Эван.

По словам ведущего, они расстались из-за многочисленных семейных ссор. Елена же говорила, что всему виной измены мужа. В 2020 году Остапчук познакомился с юристом Кристиной Горняк. Позже он ей сделал предложение и через несколько месяцев они поженились.

Раньше пара жила в большой квартире, но вскоре решили снимать апартаменты поменьше, ведь они думали, что дети телеведущего будут часто гостить у них, но этого не случилось.