Остапчук преследовал Потапа и Настю в надежде провести их свадьбу (видео)

Ведущий Владимир Остапчук преследовал Настю Каменских в преддверии ее свадьбы с Потапом, а также в новом юмористическом видео "10 лайфхаков Остапчука: как стать ведущим свадьбы века Потапа и Насти Каменских" показал эксклюзивные кадры с торжества.

Новая видеоработа известного ведущего - свод советов тем, кто хочет построить карьеру ведущего и желает провести свадьбу века Потапа и Насти. В юмористическом ролике все, казалось бы, полезные советы приводят к противоположному результату, но Владимир не отчаивается и находит все новые и новые способы привлечь к себе внимание.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба ведущего)

Видеоролик, который гиперболизировано рассказывает о закулисье профессии ведущего, начинается тем, что Владимир Остапчук видит в СМИ информацию о том, что у Насти Каменских намечается свадьба. Телефонные звонки Насте, неслучайные встречи и нетривиальные конкурсы - Владимир сделал все, что было в его силах, чтобы сразить исполнительницу и стать ведущим на ее свадьбе.

Видео, в котором Остапчук поделился профессиональными лайфхаками, как и все предыдущие его ролики, наполнены юмором, неожиданными поворотами и эксцентрическими сценами. Не смотря на то, что ведущим звездной свадьбы Потапа и Насти Каменских он так и не стал, у Владимира остался козырь в рукаве.

10 лайфхаков Остапчука: как стать ведущим свадьбы века Потапа и Насти Каменских

Ранее мы писали о том, что Потап и Настя растрогали до слез серией романтичных фотографий с главного торжества.

Напомним, недавно стало известно, во сколько обошлась свадьба Каменских и Потапа, которая состоялась 23 мая.