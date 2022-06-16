Остапчук намекнул, почему экс-жена не дает общаться с детьми: "живет, чтобы отомстить"

Владимир считает, что Елена не дает ему видеться с детьми и мстит из-за того, что сама не устроила личную жизнь.

"Сложный вопрос. Думаю, что это, во-первых, ее неустроенность личной жизни. Потому что я просто знаю истории, когда женщины налаживают свою личную жизнь, она сразу начинает жить своей жизнью. Сейчас она живет жизнью, чтобы отомстить бывшему мужчине. Ну и обида", - отметил ведущий.

По словам Остапчука, он уже миллион раз просил прощения у бывшей жены за то, что произошло между ними, но она не идет на это.

"Я не думаю, что это когда-то сработает. Это сложный случай, потому что мне "повезло". Есть же женщины адекватные, которые хотя бы на время войны отодвигают все эти обиды... Мне странно, почему она обижена, ведь сначала в интервью она рассказывала, что она сама меня бросила и сказала собирать чемоданы. Пять месяцев все было нормально, потом мы не договорились про деньги, и пошла месть", - рассказал мужчина.

Сейчас его дочь Эмилия и сын Эван вместе с мамой находятся в канадском Торонто. Владимир смог увидеть детей лишь единожды, когда они пересекали западную границу Украины через несколько дней после начала войны. При этом он был не против их выезда и даже написал разрешение от руки.

Однако теперь уже больше трех месяцев он никак не общался с ними - Елена не дает ему даже поговорить с малышами по телефону.

"Уже 105-й день. Хотя звоню по телефону каждый вечер. Моя бывшая жена либо не отписывает, либо отписывает свои стандартные тексты о том, что ты не имеешь права видеться с детьми, зачем ты нужен… После войны разберемся", - прокомментировал Остапчук.

Ведущий боится, что и после войны не увидит своих детей, хотя у него есть на это все права. Он даже мог бы заставить их вернуться в Украину, однако не планирует этого делать, ведь война еще идет.

"Я уже общался с юристами. Я выиграл суд. Суд мне назначил два обязательных дня в неделю на то, чтобы я проводил время с детьми. Это среда или воскресенье. Я до войны две, три недели это делал. Есть процедура, можно их принудительно заставить вернуться в Украину, но какой глупый отец так поступит, когда ракеты над головами летают", - объяснил Владимир.

Поэтому он рассматривает вариант улететь в Канаду и там уже встретиться с дочерью и сыном.

"Есть два механизма. Первый, ты возвращаешь детей в Украину, открываешь уголовное производство. А второй, я думаю, более реалистичен, если они не вернутся, то поехать в Торонто и там с ними видеться. Потому что это решение украинского суда", - рассказал ведущий.

Владимир Остапчук с дочкой и сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)