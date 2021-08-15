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Остапчук в Греции пообнимался и отужинал с Киркоровым: всплыло видео

Автор: Светлана Мащенко

Шоумен Владимир Остапчук со второй женой Кристиной отправился на отдых на греческий остров Крит. Пара остановилась в курортном поселке Аниссарас, где неожиданно повстречалась с Филиппом Кирокоровым.

Фото и видео с российским суперстар появилось в Instagram у супруги Владимира Кристины Горняк.

Как оказалось при общении, Остапучки - большие поклонники Филиппа Бедросовича. Они вместе отправились на ужин, заодно поинтриговав подписчиков опросом, с кем же они проведут вечер.

Вечером в субботу, 14 августа Кристина порадовала поклонников видео, на котором Киркоров смотрит ее Instagram, выясняя, на кого же она подписана.

На фото ниже счастливые Владимир и Кристина обнимаются с Филиппом.

Интересно, что российский поп-король знает наших знаменитых мужчин-красавцев - Даниэля Салема и Сергея Мельника. Филипп в шутку пожурил Владимира, что он плохо смотрит за женой, пока та смотрит за другими мужчинами.

Напомним, что телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились в октябре 2020-го года вскоре после скандального развода шоумена с первой женой Еленой Войченко.

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Владимир Остапчук