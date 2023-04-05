Остап Ступка устроил пьяное ДТП с пострадавшими в центре Киева - СМИ

В Киеве произошло пьяное ДТП с пострадавшими. Виновником аварии, по информации СМИ, стал известный актер Остап Ступка.

Что известно о дорожно-транспортном происшествии - читайте в нашем материале ниже.

Что известно о ДТП в центре Киева

В Главном управлении Национальной полиции Киева сообщили, что ДТП произошло в Голосеевском районе Киева 4 апреля, приблизительно в 23:15.

Следователи по расследованию аварии столичного главка полиции установили, что водитель Range Rover выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный транспортное средство. Это произошло на улице Федорова.

Водитель внедорожника, 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку Mitsubishi, в которой находился мужчина, 1984 года рождения.

При проверке водителя Range Rover на состояние опьянения прибор драгер показал 1,62 промилле.

Остап Ступка (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Нарушителя полицейские задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а потерпевшего госпитализировали в больницу.

По данному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

За рулем был Остап Ступка?

В некоторых украинских СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника находился народный артист Украины Остап Ступка.

Некоторые инсайдеры утверждают, что Ступка пытался "порешать вопрос" со стражами порядка, однако все равно поехал в изолятор.

Однако эта информация не доказана на 100%.

Остап Ступка (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Отметим, что вечером 4 апреля Ступка вместе с актером Михаилом Кукуюком принимали участие в поэтических чтениях в одном из киевских заведений, собирая средства на закупку хирургических пластин для КП "Волынский областной госпиталь ветеранов войны".

Ступка и Кукуюк в Squat 17b 4 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Не первая авария с участием звездной семьи

Отметим, что члены звездного семейства Ступок уже не в первый раз попадают в ДТП.

Так, летом 2014 года на улице Большая Житомирская иномарка Дмитрия Ступки - сына Остапа Богдановича - столкнулась с "Ладой". Тогда водителя последней забрали в больницу с травмой руки.

Тогда пассажиры "Лады" утверждали, что авария произошла по невнимательности Ступки-младшего, который якобы не увидел в зеркале их авто.

Сам Дмитрий не возражал и объяснял это тем, что его авто попало в так называемую "мертвую зону".

Дмитрий Ступка (фото: instagram.com/stupka777)