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Остановись, я буду рожать: в Луцке посреди дороги случилось настоящее чудо (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Луцке женщина самостоятельно справилась с родами по дороге в больницу

В Луцке женщина самостоятельно родила ребенка в автомобиле. Она ехала в роддом вместе с мужем, но в один момент поняла, что они не успеют.

Схватки начались прямо в дороге, и 30-летняя роженица попросила мужа остановиться. Об этом говорится в ТСН.

"Она сама, без помощи медиков, родила здоровую девочку", - рассказывают в сюжете.

Дальше на помощь счастливому семейству подоспели патрульные. Они помогли роженице, ее мужу и новорожденной дочке быстрее добраться до медицинского учреждения.

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В роддом они ехали уже с мигалками, чтобы врачи убедились, что с роженицей и малышкой все в порядке.

В Луцке женщина родила ребенка в автомобиле (видео: ТСН)

Ранее похожая ситуация случилась и в Днепре. Женщина родила ребенка в автомобиле, а помогал ей в родоразрешении супруг, который попросту не успел довести любимую до больницы.

Также мы писали, что звезда Студии "Квартал 95" во второй раз стала мамой. Актриса родила здорового сына, а процесс она показала онлайн в своих соцсетях.

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