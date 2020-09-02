Звезда "Квартала 95" стала мамой и показала онлайн-роды

Анна Саливанчук родила ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Украинская актриса и юмористка из студии "Квартал 95" Анна Саливанчук показала свои роды

Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" производства Студии "Квартал 95" во второй раз стала мамой. Актриса родила сына весом 3990 г и ростом 56 см 1 сентября.

Роды проходили в одной из частных клиник столицы и актриса, сыгравшая продавщицу Веру в сериале, показала видео своих родов в Instagram

Анна снимала роды онлайн и показывала их в stories, рассказывая про свои ощущения. Схватки будущей мамы длились в течение шести часов, а вот сами роды прошли очень быстро - всего 11 минут.

Актриса показала видео появления малыша на свет и посоветовала всем женщинам не бояться рожать. Ведь нет ничего более искреннего и сильного в мире, чем в первый раз почувствовать и увидеть своего ребенка, услышать его запах, первый крик.

"Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того, как уже все произойдет. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит!" - написала Анна.

Юмористка добавила также, что сразу после родов ушли 11 килограммов. И уже на второй день после родов она готовится к первой фотосессии с малышом.

Актриса поблагодарила врачей и мужа за то, что теперь она мама двоих чудесных сыновей.