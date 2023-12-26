Остання Повня року стане початком "білої смуги" в житті цих знаків Зодіаку

Риби

Остання Повня дасть вам можливість переоцінити свої пріоритети. Ви зрозумієте, що насправді важливо. І якщо ви зробите правильні висновки, то зможете розпочати нове життя.

Прийміть нові виклики, беріться за проекти та починайте працювати. Не варто хвилюватися, коли ви помітите перші результати, від щастя виростуть крила. Дозвольте Повний місяць змінити ваше життя на краще.

Телець

Не бійтеся тринадцятого Повного місяця, адже вам воно принесе лише щастя. Ви будете оточені турботою, знайдете гармонію та забудете про проблеми. Новий розділ вашого життя почнеться з того, що ви зможете створити навколо себе максимально комфортну атмосферу.

Ви перестанете сумніватися у своїх почуттях та чітко усвідомлюєте, чого хочете насправді. Відмовтеся від усього, що не приносить радості. Поставте свої інтереси найвище, і тоді ви зрозумієте, чого так довго прагнули.

Лев

Повня стане початком вашого насиченого життєвого періоду. Ви зможете краще зрозуміти свої справжні бажання та зайнятися самопізнанням. Окрім цього, ви зможете поділитись досвідом з іншими людьми і це подарує вам радість.

У вас з'явиться шанс здобути внутрішню свободу і позбавитися всього, що тягне в минуле. Висловлюйте свої почуття і не бійтеся засудження. Ви стоїте на порозі нового етапу, рухайтесь уперед і не озирайтесь.