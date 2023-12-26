Последнее Полнолуние года станет началом "белой полосы" в жизни этих знаков Зодиака

Рыбы

Последнее Полнолуние даст вам возможность переоценить свои приоритеты. Вы поймете, что по-настоящему важно. И если вы сделаете правильные выводы, то сможете начать новую жизнь.

Примите новые вызовы, беритесь за проекты и начинайте трудиться. Не стоит переживать, как только вы заметите первые результаты, от счастья вырастут крылья. Позвольте Полнолунию изменить вашу жизнь к лучшему.

Телец

Не бойтесь тринадцатого Полнолуния, ведь вам оно принесет лишь счастье. Вы будете окружены заботой, найдете гармонию и забудете о проблемах. Новая глава вашей жизни начнется с того, что вы сумеете создать вокруг себя максимально комфортную атмосферу.

Вы перестанете сомневаться в своих чувствах и четко осознаете, чего хотите на самом деле. Откажитесь от всего, что не приносит радости. Поставьте свои интересы выше всего, и тогда вы поймете, к чему так долго стремились.

Лев

Полнолуние станет началом вашего насыщенного жизненного периода. Вы сможете лучше понять свои истинные желания и заняться самопознанием. Кроме этого, вы сможете поделиться опытом с другими людьми и это подарит вам радость.

У вас появится шанс обрести внутреннюю свободу и избавиться от всего, что тянет в прошлое. Выражайте свои чувства и не бойтесь осуждения. Вы стоите на пороге нового этапа, двигайтесь вперед и не оглядывайтесь.