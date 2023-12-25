Остання Повня 2023 року стане тринадцятим: що категорично не варто робити

Коли прийде Повня

Останній повний місяць 2023 року прийде 27 грудня о 02:33 за київським часом. Загалом вплив повного місяця триватиме з 26 по 28 грудня. Ця повня стане у 2023 році тринадцятою.

У південній півкулі вона має назву: Полуничний Місяць, Медовий Місяць, Місяць Троянди. У Китаї - Гіркий Місяць, в Англії - Місяць Дуба, у черокі - Сніжний Місяць.

27 грудня Місяць перебуватиме у Раку, а Сонце – у Козорізі. Обидва ці знаки пов'язані зі сферою сім'ї та вдома. На повний місяць можуть бути важливі моменти в цих сферах, вирішуватися якісь старі конфлікти. Також повний місяць вплине на питання житла та місця проживання.

Крім того, Місяць у Раку - це зазвичай дуже емоційні та яскраві періоди, тому варто виявити обережність у прояві почуттів.

Що нам принесе Холодний Повний місяць

"Повня в Раку 27 грудня, у знаку сили Місяця, активізує емоційну складову життя. Також, за рахунок збільшеної інтуїції, допомагає відкрити "двері" в нове, благополучно завершивши старі справи. Найкраще, що можна зробити в цей період - приділити час сім'ї та чекати своєї "зоряної" години", - каже астролог Марина Скаді.

Вона зазначає, що Повний місяць на тлі напруженого аспекту ретро Меркурія з Нептуном принесе безліч переживань, суперечливих думок, особливо у питаннях вибору - від зміни місця проживання до планування майбутнього своїх дітей.

Вчинки людей будуть менш логічними, оскільки їх диктує підсвідомість. Посилиться інстинкт самозбереження, тому почуття тривоги супроводжуватиме скрізь і в усьому, особливо якщо це стосується питань безпеки.

Також акцентуватиметься на внутрішніх відчуттях і світ сприйматиметься почуттями, а не розумом. Люди стануть більш вразливими, вразливими, зросте потреба у коханні. Проникливість, що загострилася, дозволить зрозуміти те, що поки не виявлено, але вже впливає на розвиток тих чи інших ситуацій.

Останні дні 2023 року – це час глибоких роздумів, а будь-яка дрібниця може вибити з колії, порушити психологічний комфорт. Зберігати душевну стабільність при повні в Раку досить складно. зросте у цей період", - рекомендує астролог.

Повний місяць у Раку несе в собі енергію змін. Сприяє покращенню подружніх відносин, зближенню партнерів.

Це гарний час для обговорення наболілих питань, але без різких слів, виявів грубості. Не треба вдавати, придумувати щось незвичайне, тому що щирість і простота допоможе справити хороше враження на іншу людину, домогтися її симпатії.

Що не можна робити в повний місяць

Ця повня буде несприятливою у сфері фінансів, оскільки витрати залежатимуть від внутрішнього стану. Під впливом емоцій є ризик придбати те, що не стане в нагоді або вкласти кошти в невигідну угоду. Тим більше, що повний місяць припадає на фазу ретроградності Меркурія.

Також не варто:

Лаятися, провокувати чи розвивати конфлікти, з'ясовувати стосунки

Починати нові справи, запускати проєкти

Приймати важливі рішення, які стосуються сьогодення та майбутнього

Просити підвищення зарплати, звільнятися з роботи

Міняти кардинально імідж

Що можна робити в повний місяць