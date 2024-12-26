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Остання п'ятниця року "обнулить" усі проблеми цих знаків Зодіаку. Кого обрав Всесвіт

Таро-гороскоп на п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

27 грудня настає остання п'ятниця цього року. І Таро-гороскоп на цей день обіцяє великий сюрприз представникам чотирьох знаків Зодіаку. Вони зможуть попрощатися з усіма проблемами та невдачами.

У яких знаків Зодіаку починається щаслива смуга, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Діва

У п'ятницю вам варто наважитися на той грандіозний вчинок, про який ви вже давно думали. Всесвіт готує для вас особливе диво, завдяки чому ви легко подолаєте навіть найскладніші перепони. Готуйтеся прощатися з проблемами та починати жити так, як ви мріяли.

Близнюки

Таро-гороскоп на 27 грудня обіцяє вам хороші новини. У п'ятницю, яка буде останньою в цьому році, дозволить вам скинути з себе всі кайдани з проблем і негативу. А тому готуйтеся до фантастичного "занулення", після якого ваше життя стане зовсім іншим.

Козоріг

Не сумнівайтеся у своїх силах і не дозволяйте оточуючим вас критикувати. У п'ятницю ви зможете поставити на місце своїх кривдників і конкурентів, завдяки чому зникнуть не лише вороги, а ще й усі проблеми, які вони приносили. Скористайтеся шансом, який готує для вас Всесвіт, він дається дуже рідко.

Телець

Таро-гороскоп на п'ятницю радить вам абстрагуватися від усього, що відволікає вас від найголовнішого. Настав час узяти себе в руки та закінчити цей рік на переможній ноті! Дозвольте дивам, які приготував для вас Всесвіт, повністю "занулити" ваші невдачі, починайте все з чистого аркуша

Нагадаємо, раніше астролог назвала фіналістку "Холостяка", яка ідеально підходить Терену.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, що гороскоп на 2025 рік обіцяє весілля 5 знакам Зодіаку.

Під час написання матеріалу були використані джерела: Metro, Astrofame.

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