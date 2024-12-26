Последняя пятница года "обнулит" все проблемы этих знаков Зодиака. Кого выбрала Вселенная

Дева

В пятницу вам стоит решиться на тот грандиозный поступок, о котором вы уже давно думали. Вселенная готовит для вас особое чудо, благодаря чему вы легко преодолеете даже самые сложные преграды. Готовьтесь прощаться с проблемами и начинать жить так, как вы мечтали.

Близнецы

Таро-гороскоп на 27 декабря сулит вам хорошие новости. В пятницу, которая будет последней в этом году, позволит вам сбросить с себя все оковы из проблем и негатива. А потому готовьтесь к фантастическому "обнулению", после которого ваша жизнь станет совсем другой.

Козерог

Не сомневайтесь в своих силах и не позволяйте окружающим вас критиковать. В пятницу вы сможете поставить на место своих обидчиков и конкурентов, благодаря чему исчезнут не только враги, а еще и все проблемы, которые они приносили. Воспользуйтесь шансом, который готовит для вас Вселенная, он дается очень редко.

Телец

Таро-гороскоп на пятницу советует вам абстрагироваться от всего, что отвлекает вас от самого главного. Пришло время взять себя в руки и закончить этот год на победной ноте! Позвольте чудесам, которые приготовила для вас Вселенная, полностью "обнулить" ваши неудачи, начинайте все с чистого листа.