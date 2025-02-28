Останній зимовий Молодик нереально ощасливить лише ці знаки Зодіаку

28 лютого настає останній Молодик цієї зими. І ця астрологічна подія здатна вплинути на представників чотирьох знаків Зодіаку.

У кого почнеться нове життя та який ритуал на Молодик допоможе залучити успіх, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Гороскоп на Молодик - яким знакам Зодіаку казково пощастить

Точна фаза Молодика - 28 лютого о 02:45. І цей період стане початком нового життя для таких знаків Зодіаку:

Водолій - останній зимовий Молодик відкриє для вас двері до чогось по-справжньому важливого. Ви будете натхненні, сповнені ідей і готові ризикувати. Головне - довіряти собі та не боятися виходити за межі звичного.

- останній зимовий Молодик відкриє для вас двері до чогось по-справжньому важливого. Ви будете натхненні, сповнені ідей і готові ризикувати. Головне - довіряти собі та не боятися виходити за межі звичного. Овен - цей Молодик принесе вам оновлення у стосунках. Ви нарешті зможете розібратися в собі, зрозуміти свої справжні бажання й відпустити те, що більше не приносить радості. Попереду лише романтичні сюрпризи та приємні несподіванки.

- цей Молодик принесе вам оновлення у стосунках. Ви нарешті зможете розібратися в собі, зрозуміти свої справжні бажання й відпустити те, що більше не приносить радості. Попереду лише романтичні сюрпризи та приємні несподіванки. Телець - Молодик подарує вам енергію для того, щоб втілити давню мрію або ж нарешті зробити сміливий крок у бік змін. Зараз важливо слухати свою інтуїцію. А ще цей період може принести фінансову удачу, тому не проґавте шанс.

- Молодик подарує вам енергію для того, щоб втілити давню мрію або ж нарешті зробити сміливий крок у бік змін. Зараз важливо слухати свою інтуїцію. А ще цей період може принести фінансову удачу, тому не проґавте шанс. Діва - Молодик підштовхне вас до нового етапу. Вам варто прислухатися до внутрішніх відчуттів і не боятися слідувати за своїми бажаннями. Успіх прийде до тих, хто готовий діяти.



Яким знакам Зодіаку чекати на подарунки від Молодика (фото: Getty Images)

Ритуал на Молодик

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, як правильно зустрічати Новий Місяць, аби було щастя. Вам потрібно провести вдома прибирання, а потім взяти: свічку, два аркуші, олівець чи ручку.

Як проводити ритуал:

Запаліть свічку і тричі за годинниковою стрілкою обійдіть все приміщення, освітлюючи нею усі кути.

Візьміть свічник, поставте туди свічку, розмістіть її на столі. Сядьте навпроти та напишіть про все, чого хочете позбутися у своєму житті.

Вносити до цього списку можна лише те, що стосується безпосередньо вас. Кожен пункт завершуємо словами: "Я пробачаю і відпускаю все, що сталося".

Після того, як перелік буде складено, його необхідно спалити в полум'ї свічки, поклавши лист у будь-яку придатну для цього ємність.

Спостерігаючи за тим, як усе згоряє, треба уявляти собі, що у вогні зникають увесь смуток, хвилювання, страхи та розпач.

Після цього змити попіл в унітаз та прийняти душ повністю, з головою.

Потім повернутись до столу, на якому горить свічка, і написати на аркуші паперу список з подяками.

Період, за який треба дякувати - 30 днів від минулого Молодика. Повинно бути щонайменше 12 подяк.

Перегорніть лист на інший бік, намалюйте великий рівнобедрений трикутник на весь лист і поділіть його приблизно посередині горизонтальною лінією.

У нижній трапеції треба перерахувати ті матеріальні цілі, яких плануєте досягти протягом прийдешніх 30 днів.

У верхньому трикутнику треба перерахувати цілі свого розвитку.

Угорі, над вершиною великого трикутника, пишемо свою місію (слоган).

Після цього перевертайте аркуш, аби плани "дивилися" наверх. Тримайте його перед свічкою, і, дивлячись на неї, відчуйте тепло у своєму сонячному сплетенні та уявить, що з цієї точки виходять промені, які зігрівають весь світ навколо. Потрібно розслабитися, спираючись спиною на спинку стільця. Свічка повинна повністю вигоріти. Потім лист (не згинаючи) потрібно вкласти в гарну книгу або журнал, який подобається.

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