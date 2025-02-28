Останній зимовий Молодик нереально ощасливить лише ці знаки Зодіаку
28 лютого настає останній Молодик цієї зими. І ця астрологічна подія здатна вплинути на представників чотирьох знаків Зодіаку.
У кого почнеться нове життя та який ритуал на Молодик допоможе залучити успіх, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Гороскоп на Молодик - яким знакам Зодіаку казково пощастить
Точна фаза Молодика - 28 лютого о 02:45. І цей період стане початком нового життя для таких знаків Зодіаку:
- Водолій - останній зимовий Молодик відкриє для вас двері до чогось по-справжньому важливого. Ви будете натхненні, сповнені ідей і готові ризикувати. Головне - довіряти собі та не боятися виходити за межі звичного.
- Овен - цей Молодик принесе вам оновлення у стосунках. Ви нарешті зможете розібратися в собі, зрозуміти свої справжні бажання й відпустити те, що більше не приносить радості. Попереду лише романтичні сюрпризи та приємні несподіванки.
- Телець - Молодик подарує вам енергію для того, щоб втілити давню мрію або ж нарешті зробити сміливий крок у бік змін. Зараз важливо слухати свою інтуїцію. А ще цей період може принести фінансову удачу, тому не проґавте шанс.
- Діва - Молодик підштовхне вас до нового етапу. Вам варто прислухатися до внутрішніх відчуттів і не боятися слідувати за своїми бажаннями. Успіх прийде до тих, хто готовий діяти.
Яким знакам Зодіаку чекати на подарунки від Молодика (фото: Getty Images)
Ритуал на Молодик
Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, як правильно зустрічати Новий Місяць, аби було щастя. Вам потрібно провести вдома прибирання, а потім взяти: свічку, два аркуші, олівець чи ручку.
Як проводити ритуал:
- Запаліть свічку і тричі за годинниковою стрілкою обійдіть все приміщення, освітлюючи нею усі кути.
- Візьміть свічник, поставте туди свічку, розмістіть її на столі. Сядьте навпроти та напишіть про все, чого хочете позбутися у своєму житті.
- Вносити до цього списку можна лише те, що стосується безпосередньо вас. Кожен пункт завершуємо словами: "Я пробачаю і відпускаю все, що сталося".
- Після того, як перелік буде складено, його необхідно спалити в полум'ї свічки, поклавши лист у будь-яку придатну для цього ємність.
- Спостерігаючи за тим, як усе згоряє, треба уявляти собі, що у вогні зникають увесь смуток, хвилювання, страхи та розпач.
- Після цього змити попіл в унітаз та прийняти душ повністю, з головою.
- Потім повернутись до столу, на якому горить свічка, і написати на аркуші паперу список з подяками.
- Період, за який треба дякувати - 30 днів від минулого Молодика. Повинно бути щонайменше 12 подяк.
- Перегорніть лист на інший бік, намалюйте великий рівнобедрений трикутник на весь лист і поділіть його приблизно посередині горизонтальною лінією.
- У нижній трапеції треба перерахувати ті матеріальні цілі, яких плануєте досягти протягом прийдешніх 30 днів.
- У верхньому трикутнику треба перерахувати цілі свого розвитку.
- Угорі, над вершиною великого трикутника, пишемо свою місію (слоган).
Після цього перевертайте аркуш, аби плани "дивилися" наверх. Тримайте його перед свічкою, і, дивлячись на неї, відчуйте тепло у своєму сонячному сплетенні та уявить, що з цієї точки виходять промені, які зігрівають весь світ навколо. Потрібно розслабитися, спираючись спиною на спинку стільця. Свічка повинна повністю вигоріти. Потім лист (не згинаючи) потрібно вкласти в гарну книгу або журнал, який подобається.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Spiritualify, Ukr.media.