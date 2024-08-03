UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Останній Молодик літа ощасливить лише три знаки Зодіаку. Кому чекати на диво

Коли буде Молодий місяць у серпні (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Останній Молодик цього літа, який настане вже 4 серпня, готує несподівані сюрпризи для представників чотирьох знаків Зодіаку. Вони отримають можливість почати жити з дуже щасливого розділу.

Які знаки Зодіаку отримають подарунки від Молодика, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Близнюки

Останній Молодик цього літа подарує вам можливість зачарувати всіх навколо. Спрямуйте свою енергію на вирішення проблем та досягнення прогресу. Ви можете це зробити.

Не втрачайте свій шанс, у вас буде можливість багато чого змінити. Однак якщо ви піддастеся впливу інших людей, то можете все зіпсувати. Слухайте тільки себе, тільки так ви досягнете успіху.

Телець

Найближчий Молодик допоможе вам знайти гармонію. Вам до снаги здолати будь-які вершини, проте ви чомусь побоюєтесь. У період Молодика вам не варто зволікати, починайте діяти.

Приділіть максимум часу своєму особистому  життю. Якщо у вас ще немає другої половинки, ви зможете знайти свою долю. А якщо ви вже зустріли кохану людину, то стосунки з нею можуть перейти на більш серйозний рівень.

Козоріг

Останній Молодик цього літа допоможе вам розкрити весь свій потенціал. На роботі ви можете зривати з неба зірки.

Крім цього, на вас чекають сюрпризи та чудові події. Довіртеся долі та не бійтеся того, що з вами станеться. У вашому житті з'явиться привід для свята.

До речі, раніше ми розповідали ,які знаки Зодіаку стануть найщасливішими до кінця року.


Крім цього, раніше з'явився Таро-гороскоп на 3 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія