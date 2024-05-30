Останній дзвоник 2024: красиві короткі привітання для школярів і вчителів
31 травня у більшості шкіл України звучить останній дзвоник. Це свято знаменує завершення навчального року та початок нового етапу в житті тисяч школярів. Разом з тим цей день сповнений емоцій: радості від закінчення школи, сум за друзями та вчителями, а для 11-класників - ще й хвилювання перед майбутнім.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання у віршах і прозі, які можна відправити дітям і учителям в свято останнього дзвоника.
Привітання випускників зі святом останнього дзвоника
Щиро вітаю з останнім дзвоником! Нехай цей день стане для тебе початком нового, цікавого та успішного шляху. Бажаю міцних знань, впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень!
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З останнім дзвоником! Не бійся труднощів, вір у свої мрії та прагни до них. Нехай життя буде сповнене цікавих пригод, нових відкриттів та щасливих моментів!
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Шкільні роки пролетіли, мов птахи! Але попереду тебе чекає ще багато цікавого. Бажаю щасливого студентського життя, вірних друзів, успішної кар'єри та безмежного натхнення!
Від випускників - вчителям
Низький уклін вам, шановні вчителі! Дякуємо вам за вашу щоденну працю, за знання та мудрість, за терпіння та розуміння. Ви - наші наставники, другі батьки, без яких неможливо уявити шкільне життя.
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Від щирого серця дякуємо вам за ваш неоціненний внесок у життя кожного з нас! Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень та успіхів у вашій благородній справі!
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Нехай ваші учні завжди згадують вас з теплом та вдячністю! Бажаємо вам натхнення, творчості, нових ідей та вдячних учнів!
Від батьків - вчителям
Ви - справжні майстри своєї справи! Завдяки вам наші діти вчаться, розвиваються, стають кращими.
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Дякуємо вам за те, що ви вкладаєте свою душу в кожного учня! Бажаємо вам творчого натхнення, успіхів у роботі та особистого щастя!
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Нехай ваша професійна діяльність буде завжди наповнена радістю та плідними результатами! Дякуємо вам за вашу важливу та самовіддану працю!
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Ви - приклад для наслідування! Дякуємо вам за те, що ви вчите наших дітей не лише знанням, але й важливим життєвим цінностям.
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Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, оптимізму та нових звершень! Нехай кожен день приносить вам радість та нові здобутки!
Привітання школярів зі святом (від батьків і рідних)
Нехай цей останній дзвоник стане для тебе незабутнім святом! Бажаю веселих канікул, нових вражень та незабутніх моментів!
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Ми пишаємося тобою! Ти вже так багато чого навчився та досягнув. Віримо, що попереду тебе чекає ще багато успіхів та перемог!
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Завжди пам'ятай про те, що ти унікальний та неповторний. Не бійся бути собою, йди до своїх цілей і ніколи не здавайтеся!
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Нехай цей день подарує вам заряд позитиву та гарного настрою! Веселих канікул та незабутніх вражень!
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Ти - наша гордість та радість! Бажаємо щасливих та успішних канікул!
Віршовані привітання з останнім дзвоником
Школа, прощай! Ми йдемо у світ,
Нових знань та пригод шукати.
Затишок твій і мудрий твій слід
Будемо завжди пам'ятати.
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Дякуємо, вчителі, за науку,
За турботу, ласку й розуміння.
Щоб не знали ви ніколи розпуки,
І не гасло для вас світло натхнення.
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Закінчення школи - важливий етап,
Та ти, випускник, свою долю не квап!
Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.
Чекають від долі нехай подарунки!
Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,
Де складно було, з часом стане хай просто.
Бажаємо шлях свій скоріше знайти
Й омріяних цілей в житті досягти!
***
З останнім дзвоником вітаю,
Удачі й радості бажаю.
Щоб натхнення не покидало,
А лиш успіх в житті дарувало!
Раніше ми писали про те, коли почнуться літні канікули в школах України, скільки триватимуть і чи будуть працювати пришкільні табори.
А ще розповідали, хто з дітей має право на пільгові путівки до літніх таборів.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "ПоздравОК" і "Мала Сторінка".