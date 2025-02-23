Українці зможуть побачити дуже рідкісне астрономічне явище в останній день зими: про що мова

Унікальне та рідкісне астрономічне явище жителі Землі зможуть побачити в останній день лютого. І це буде видовище, яке буває раз на десятиліття.

Яка цікава астрономічна подія чекає на нас в кінці лютого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

28 лютого на небі вишукуються в один ряд одночасно сім планет Сонячної системи - Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс. Такий парад планет астрономи називають великим планетарним явищем, оскільки він дуже рідкісний.

Майже усі планети можна буде побачити у небі неозброєним оком, але для того, щоб роздивитися Нептун та Уран знадобиться бінокль.

Варто додати, що цієї зими це вже другий парад планет 21 січня жителі Землі мали можливість подивитися на інший парад, який складався з шести планет - Марс, Уран, Юпітер, Венера, Нептун і Сатурн.

Астрономи кажуть, що малі паради планет - 3 або 4, це не рідкість, а от чим більше планет - ти явище вважається рідкіснішим. І 7 планет одночасно - найрідкісніший варіант.

Насправді планети не встають в один ряд, але з Землі складається саме таке враження, бо планети перебувають на одній лінії. Це відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по екліптиці.

У деяких планет орбіти трохи вище або нижче екліптики, але вони перебувають на більш-менш одному рівні. Інколи вони опиняються на одному боці від Сонця, рухаючись по своїх орбітах і саме в такий період люди можуть бачити їх у небі одночасно. Унікальний парад планет 28 лютого 2025 року (скриншот)

Як побачити парад планет у лютому 2025 року

Де дивитися. Астрономи рекомендують спостерігати за явищем подалі від міських вогнів, де немає світла. Найкраще місце - передмістя чи відкрита місцевість із гарним оглядом горизонту. Варто пам'ятати, що парад планет можна буде побачити лише за умови ясного неба.

Як дивитися. Більшість планет будуть яскравими і їх можна буде побачити неозброєним оком. Відрізнити їх від зірок дуже легко - вони не мерехтять, а рівно відбивають світло Сонця.

Щоб побачити Уран і Нептун знадобиться бінокль або телескоп, оскільки ці планети занадто тьмяні, щоб їх можна було побачити неозброєним оком.

Коли дивитися. Вранці 28 лютого у східній частині неба перебуватимуть Марс, Юпітер, Уран, а на південному заході розташуються Венера, Нептун, Меркурій та Сатурн.

Щоб не помилитися, можна завантажити на телефон один з мобільних застосунків, що показують розташування астрономічних тіл у реальному часі.

Наступний парад планет жителі Землі зможуть побачити тільки через 15 років - у 2040 році.