Остался муж и маленький сын: кем была застреленная Болдуином киевлянка Галина

Кем была погибшая оператор

Как говорится на официальном сайте Галины, отец девушки был военным, поэтому ее детство прошло в разъездах. Гатчинс родилась и провела ранние годы за Полярным кругом, на военной базе.

"Она выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок", - говорится в отрывке из ее биографии.

Галина жила в Киеве, где закончила Киевский национальный университет в Украине по специальности "Международная журналистика".

Фото: Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)

Прежде чем стать оператором-постановщиком, девушка работала журналистом-расследователем, занималась производством документальных фильмов в Европе.

В 2015-м девушка закончила Американский институт кино, после чего занялась постановкой художественных фильмов.

В 2019 году она победила в номинации "Восходящая звезда" от издания American Cinematographer.

Первая известная работа Галины - "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в 2020 году. Кинолента победила в номинации "Лучший фильм" на Sitges International Film Festival.

У Галины остался муж Мэтью Гатчинс и маленький сын Андрос, 2013 года рождения.

Фото: Галина Гатчинс с семьей (instagram.com/halynahutchins)

Что произошло на тех роковых съемках?

Утром пятницы, 22 октября, стало известно, что винтовка, из которой стрелял 63-летний Алек Болдуин во время репетиции, оказалась заряженной боевыми патронами.

Галина получила ранение в живот и скончалась во время срочной операции на желудке. В больницу Университета Нью-Мексико ее отправили на вертолете.

Кроме того, пострадал режиссер 48-летний Джоэл Соуз. Он получил ранение в плечо.

Галина Гатчинс в последнем видео, опубликованном в Instagram, показала, как она на съемках едет верхом на лошади вместе с остальными участниками съемочного процесса.