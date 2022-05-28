UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оспа обезьян будет в Украине: главный санврач объяснил, возможна ли эпидемия

Фото: Оспа обезьян будет в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Оспа обезьян проникнет в Украину, но вспышки заболевания здесь не будет.

Об этом сообщил "Суспильному" главный санитарный врач Игорь Кузин.

Санврач уверен, что для того, чтобы заразиться, нужно иметь тесный контакт с инфицированным, и болезнь не передается так быстро, как коронавирус.

"Не достаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или С, например, кровью, или с каким-то биологическим материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при ковиде", - добавил Кузин.

Сейчас в мире есть четкие инструкции, как бороться с инфекцией.

"Алгоритм очень похож по ковиду. И в течение инкубационного периода и в течение самой болезни эти люди должны находиться в учреждении здравоохранения. После того, как человек выздоровел, он уже не представляет никакой угрозы для окружающей среды, для людей и в том числе он не является инфекционным для них", - добавил Кузин.

В Украине вполне возможны случаи этого заболевания.

"Но мы действительно точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что надо применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", - подчеркнул он.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, кто виноват в распространении оспы обезьян.

Также ранее мы писали о том, что ВОЗ зафиксировала более 100 больных с обезьяньей оспой в Европе и Северной Америке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оспа обезьян