Оспа обезьян будет в Украине: главный санврач объяснил, возможна ли эпидемия

Санврач уверен, что для того, чтобы заразиться, нужно иметь тесный контакт с инфицированным, и болезнь не передается так быстро, как коронавирус.

"Не достаточно пообщаться с человеком рядом, пожать ему руку, надо иметь довольно длительный близкий контакт, как с выделением этого человека, или С, например, кровью, или с каким-то биологическим материалами. Такой тип контакта бывает преимущественно в быту. Поэтому скорость передачи этой инфекции не так велика, как при ковиде", - добавил Кузин.

Сейчас в мире есть четкие инструкции, как бороться с инфекцией.

"Алгоритм очень похож по ковиду. И в течение инкубационного периода и в течение самой болезни эти люди должны находиться в учреждении здравоохранения. После того, как человек выздоровел, он уже не представляет никакой угрозы для окружающей среды, для людей и в том числе он не является инфекционным для них", - добавил Кузин.

В Украине вполне возможны случаи этого заболевания.

"Но мы действительно точно знаем, каким образом проводить эпидемиологическое расследование, мы точно знаем чем лечить, как лечить. И что надо применять, чтобы этот случай был локализован. Поэтому я не уверен, что будет вспышка", - подчеркнул он.