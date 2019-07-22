Особо опасный период: астролог дала прогноз на неделю

Астролог рассказала про влияние ретроградного Меркурия с 22 по 28 июля
Астролог рассказала о самом сложном периоде на неделе с 22 по 28 июля и предупредила о повышенной травмоопасности на выходных. Такая угроза касается представителей всего Зодиакального круга. Известный астролог Наталья Анисимова также дала рекомендации, на что особо лучше обратить внимание в эти 7 дней.
Всю неделю с 22 по 28 июля ретроградный Меркурий будет оказывать негативное влияние и вызывать рассеянность, ослаблять возможность сконцентрироваться.
В то же время за усердие и трудолюбие астролог прогнозирует успех для всех знаков Зодиака. Активность станет залогом удачи, а проекты на работе смогут ускориться.
"Будет проще чего-то добиться в карьере. Кому нужно что-то добить и доделать - активизируйтесь", - призвала она.
Позитив ожидается и на амурном фронте, этот период является благоприятным для укрепления отношений и признаний в любви.
Астролог также вдохновила людей творческой профессии для завершения своих шедевров, которые не получились с первого раза.
В четверг будет затмение - конфликтующая с Солнцем Луна поменяет свою фазу. В этот период снова всплывет тема отношений, работы и семьи. 25 июля будет достаточно продуктивным
Астролог предупредила, что на этих выходных будет повышена травмоопасность.
Фото: коллаж РБК-Украина
Как сообщалось ранее, известный астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому не повезет в последний месяц лета.
Добавим, что недавно астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют еще летом.