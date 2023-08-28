Особливий тиждень: що чекає на всі знаки Зодіаку з 28 серпня по 3 вересня

Овен

Перша половина тижня буде пов'язана з сильними переживаннями, оскільки Овнам доведеться прийняти нелегке рішення про розрив стосунків із партнером, половинкою чи близькою людиною.

Друга половина тижня буде зайнята професійними справами, де намітилися відчутні успіхи. До 1 вересня Овнам рекомендується знизити фізичні навантаження, оскільки є ризик травматизму.

Телець

Останні дні серпня Телець присвятить тому, щоб знайти вихід зі складної ситуації й лише до 1 вересня їм вдасться скласти чіткий план дій. Але потрібні кроки доведеться відкласти на кілька тижнів, лише після 15 числа вони стануть ефективними та призведуть до потрібного результату.

Фінансова сфера почне змінюватися на краще і варто чекати на грошові надходження, які очікувалися вже дуже давно.

Близнюки

Матеріальна та фінансова сфера буде стабільною, а з 1 вересня може з'явитися джерело доходу. Це дасть шанс набути певної впевненості й навіть затвердити своє становище у професійній сфері.

Романтична сфера порадує спокоєм та гармонією. Можливо, на горизонті з'явиться той, хто змусить задуматися про зміни, але Близнюки дотримуватимуться чіткої позиції - "краще синиця в руці".

Рак

У представників цього знака очікується романтичний та наповнений емоціями період. Повний місяць 31 серпня принесе Ракам нові почуття та сюрпризи у нових стосунках. А тим, хто все ще у пошуку своєї половинки, початок осені принесе цікаві знайомства та побачення.

Робота та професійна сфера принесуть задоволення та грошову винагороду. Вихідні варто провести на природі, щоб відновити сили та енергію.

Лев

З перших днів вересня Леви відчують приплив енергії й це допоможе їм впоратися з безліччю справ та турбот, які накриють із головою. У професійній сфері варто задуматися про пошук нових підходів чи зміну тактики.

В особистій сфері можливі приємні несподіванки й, якщо вас покличуть на вихідні в поїздку - погоджуйтесь, на вас чекають незабутні враження.

Діва

Найближчими днями Діви будуть зайняті своїм переходом з літа в осінь, а також побудовою планів на майбутнє. Їм захочеться переглянути свої цілі, розписати завдання на весь рік вперед і відкоригувати свої надії щодо реальності, що змінилася.

Також переоцінку зазнає і романтична сфера - багато хто зважиться на важливі зміни. У фінансах ситуація почне покращуватись, і з'явиться можливість збільшити свій добробут.

Терези

Найближчий тиждень подарує Терезам стабільність і умиротворення, особливо це торкнеться сімейних представників знаку. У спілкуванні з близькими настане повна гармонія, а близькі люди почнуть надихати та нададуть просто неймовірну підтримку.

У професійній сфері з'являться нові перспективні проєкти, які принесуть суттєвий дохід у найближчому майбутньому. Завдання, які постійно стопорилися, почнуть вирішуватись.

Скорпіон

У першій половині тижня Скорпіони зможуть закрити питання зі стосунками чи людьми, які давно не давали спокою. З'явиться можливість визначити свої плани на майбутнє та чітко усвідомити, в якій реальності вони зараз перебувають.

У другій половині тижня може бути деякий занепад сил, і в першу чергу через якийсь внутрішній конфлікт. У професійній сфері варто чекати на покращення ситуації, вирішення якогось складного завдання. Наприкінці тижня можуть надійти гроші.

Стрілець

Цей вогняний знак займеться вивченням себе і деякі відкриття їх можуть навіть засмутити. Можливо, це призведе до невеликої меланхолії, переживань та замкнутості. У середині тижня від Стрільців будуть потрібні активні дії і їм знову доведеться діяти.

Відчуття значущості та потреби надихне їх на рішучі кроки, з'являться сили та енергія. А це дуже позитивно позначиться практично на всіх сферах життя.

Козеріг

Очікується дуже активний тиждень і кількість важливих справ просто не залишить часу на захоплення чи розслаблення. У професійній сфері доведеться викластися на всі 100, можуть розпочатись важливі довгострокові проєкти, доведеться займатися фінансами.

У тих, хто проходить навчання, катастрофічно не вистачатиме часу. Але вихідні варто присвятити повноцінному відпочинку, щоби втома сильно не накопичувалася.

Водолій

У перші дні осені Водолії будуть зайняті матеріальними проблемами та питаннями. Можливі, хтось розпочне ремонт чи займеться покращенням свого особистого простору. Деякі зроблять рішучі кроки у бік розв'язання житлового питання.

Романтична сфера вимагатиме рішучих дій, результатом яких стане звільнення від невдалого зв'язку та розвиток нових перспективних стосунків.

Риби

Представники цього знака будуть занурені в себе, їх накриє перша осіння меланхолія, вони почнуть занурюватися в глибини власної психіки та переживати з приводу свого життя. Такий стан користі не принесе і навіть може негативно вплинути на різні сфери життя.

У роботі можуть бути збої чи неприємності через неуважність, в особистій сфері - можуть бути конфлікти та роздратування у спілкуванні з партнерами. Ситуація почне покращуватися після Повні.