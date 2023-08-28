Самая особенная неделя: что ждет все знаки Зодиака с 28 августа по 3 сентября

Гороскоп на последние дни августа и первые дни сентября указывает, что большинство представителей зодиакального созвездия ждет особенная неделя. Дело в том, что в эти дни сразу 7 планет будут ретроградными, включая Меркурий и Венеру. Кроме того, 31 августа ожидается Полнолуние в знаке Рыбы.
Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в период с 28 августа по 3 сентября. Для кого этот период станет очень важным - читайте ниже.
Первая половина недели будет связана с сильными переживаниями, так как Овнам придется принять нелегкое решение о разрыве отношений с партнером, половинкой или близким человеком.
Вторая половина недели будет занята профессиональными делами, где уже наметились ощутимые успехи. До 1 сентября Овнам рекомендуется снизить физические нагрузки, так как есть риск травматизма.
Последние дни августа Телец посвятит тому, чтобы найти выход из сложной ситуации и только к 1 сентября им удастся составить четкий план действий. Но нужные шаги придется отложить на несколько недель, только после 15 числа они станут эффективными и приведут к нужному результату.
Финансовая сфера начнет меняться в лучшую сторону и стоит ожидать денежных поступлений, который ожидались уже очень давно.
Материальная и финансовая сфера будет стабильной, а с 1 сентября может появиться источник дохода. Это даст шанс обрести некоторую уверенность и даже утвердить свое положение в профессиональной сфере.
Романтическая сфера порадует покоем и гармонией. Возможно, на горизонте появится тот, кто заставит задуматься об изменениях, но Близнецы будут придерживаться четкой позиции - "лучше синица в руке".
У представителей этого знака ожидается романтический и наполненный эмоциями период. Полнолуние 31 августа принесет Ракам новые чувства и сюрпризы в новых отношениях. А тем, кто все еще в поиске своей половинки, начало осени принесет интересные знакомства и свидания.
Работа и профессиональная сфера принесут удовлетворение и денежное вознаграждение. Выходные стоит провести на природе, чтобы восстановить силы и энергию.
С первых дней сентября Львы почувствуют прилив энергии и это поможет им справиться с множеством дел и забот, которые накроют с головой. В профессиональной сфере стоит задуматься о поиске новых подходов или смене тактики.
В личной сфере возможны приятные неожиданности и, если вас позовут на выходные в поездку - соглашайтесь, вас ожидают незабываемые впечатления.
Ближайшие дни Девы будут заняты своим переходом из лета в осень, а также построением планов на будущее. Им захочется пересмотреть свои цели, расписать задачи на весь год вперед и откорректировать свои надежды по изменившуюся реальность.
Также переоценке подвергнется и романтическая сфера - многие решатся на важные перемены. В финансах ситуация начнет улучшаться, и появится возможность увеличить свое благосостояние.
Ближайшая неделя подарит Весам стабильность и умиротворение, особенно это коснется семейных представителей знака. В общении с близкими наступит полная гармония, а близкие люди начнут вдохновлять и окажут просто невероятную поддержку.
В профессиональной сфере появятся новые перспективные проекты, которые принесут ощутимый доход в ближайшем будущем. Задачи, которые постоянно стопорились, начнут решаться.
В первой половине недели Скорпионы смогут закрыть вопросы с отношениями или людьми, которые давно не давали покоя. Появится возможность определить свои планы на будущее и четко осознать, в какой реальности они сейчас находятся.
Во второй половине недели может быть некоторый упадок сил, и в первую очередь - из-за какого-то внутреннего конфликта. В профессиональной сфере стоит ждать улучшения ситуации, решения какой-то сложной задачи. В конце недели могут поступить деньги.
Этот огненный знак займется изучением самого себя и некоторые открытия их могут даже расстроить. Возможно, это приведет к небольшой меланхолии, переживаниям и замкнутости. В середине недели от Стрельцов потребуются активные действия и им снова придется действовать.
Ощущение значимости и нужности вдохновит их на решительные шаги, появятся силы и энергия. А это очень позитивно скажется практически на всех сферах жизни.
Ожидается очень активная неделя и количество важных дел просто не оставит времени на увлечения или расслабление. В профессиональной сфере придется выложиться на все 100, могут начаться важные долгосрочные проекты, придется заниматься финансами.
У тех, кто проходит обучение, катастрофически не будет хватать времени. Но выходные стоит посвятить полноценному отдыху, чтобы усталость сильно не накапливалась.
В первые дни осени Водолеи будут заняты материальными проблемами и вопросами. Возможны, кто-то начнет ремонт или займется улучшением своего личного пространства. Некоторые сделают решительные шаги в сторону решения жилищного вопроса.
Романтическая сфера потребует решительных действий, результатом которых станет избавление от неудачной связи и развитие новых перспективных отношений.
Представители этого знака будут погружены в себя, их одолеет первая осенняя меланхолия, они начнут погружаться в глубины собственной психики и переживать по поводу своей жизни. Такое состояние пользы особой не принесет и даже может негативно повлиять на разные сферы жизни.
В работе могут быть сбои или неприятности из-за невнимательности, в личной сфере - могут быть конфликты и раздражение в общении с партнерами. Ситуация начнет улучшаться после Полнолуния.
Кстати, ранее мы писали, что каждому знаку Зодиака принесет период Ретроградного Меркурия.
А еще рассказывали, что астрологи дали детальный гороскоп для каждого знака Зодиака на сентябрь.