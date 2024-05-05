"Особлива пара": відоме українське подружжя показало французьку любов на фоні Карпат

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк показали романтичні кадри

Катерина і Валентин перебувають у шлюбі з 2019 року, але разом вони набагато довше. Дві творчі особистості живуть разом у Києві та продовжують демонструвати своє кохання.

А воно, на рідкість міцне, адже, як відомо, молода акторка має серйозні проблеми зі здоров’ям, а всі її операції, коми та реабілітацію з нею проживає і Валентин.

Ця українська пара дійсно вміє показати, як має виглядати справжнє кохання, боротьба одне за одного та гармонія у стосунках.

Попри те, що ані Томусяк, ані Тишкевич ніколи не говорили відверто про свої стосунки та подружнє життя, вони часто роблять сімейні фотосесії, щоб запам’ятати щасливі миті, які вони проводять разом.

Крайня фотозйомка стала для акторів не лише можливістю показати свої почуття одне до одного, а ще й перевтілитися в цікаві образи, які за задумом фотографа та відеографа, передають настрій французької любові.

Катерина і Валентин у новій фотосесії (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Ця історія про справжнє французьке кохання на просторах наших українських Карпат де головні герої - це професійні актори, які відчувають кожен кадр до дрібниць. Але почуття їх справжні, тому, мабуть, це і виглядає так красиво", - пише відеограф.

Для цієї зйомки Катя одягнула білу сукню, яка трохи нагадує весільну, а трохи старовинну, білі колготки з дірками та чорними бантиками, чепчик і масивні аксесуари.

А Валентин був одягнений простіше, у світлу сорочку та коричневий класичний костюм.

На цих романтичних кадрах пара обіймається, цілується, бігає одне за одним та показує, що таке справжнє кохання.

"Особлива зйомка, особливий день та особлива пара", - каже фотограф.