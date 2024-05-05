"Особая пара": известные украинские супруги показали французскую любовь на фоне Карпат

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк показали романтические кадры

Екатерина и Валентин состоят в браке с 2019 года, но вместе они гораздо дольше. Две творческие личности живут вместе в Киеве и продолжают демонстрировать свою любовь.

А она, на редкость крепкая, ведь, как известно, у молодой актрисы серьезные проблемы со здоровьем, а все ее операции, комы и реабилитацию с ней проживает и Валентин.

Эта украинская пара действительно умеет показать, как должна выглядеть настоящая любовь, борьба друг за друга и гармония в отношениях.

Несмотря на то, что ни Томусяк, ни Тишкевич никогда не говорили о своих отношениях и супружеской жизни, они часто делают семейные фотосессии, чтобы запомнить счастливые мгновения, которые они проводят вместе.

Крайняя фотосъемка стала для актеров не только возможностью показать свои чувства друг к другу, но и перевоплолтиться в интересные образы, которые по задумке фотографа и видеографа, передают настроение французской любви.

Екатерина и Валентин в новой фотосессии (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Эта история о настоящей французской любви на просторах наших украинских Карпат, где главные герои - это профессиональные актеры, которые испытывают каждый кадр до мелочей. Но чувства их настоящие, поэтому, пожалуй, это и выглядит так красиво", - пишет видеограф.

Для этой съемки Катя надела белое платье, немного напоминающее свадебное, а немного старинное, белые колготки с дырками и черными бантиками, чепчик и массивные аксессуары.

А Валентин был одет проще, в светлую рубашку и классический коричневый костюм.

На этих романтических кадрах пара обнимается, целуется, бегает друг за другом и показывает, что такое настоящая любовь.

"Особая съемка, особый день и особенная пара", - говорит фотограф.